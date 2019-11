Batman begins | Italia 1 Streaming video del film con Christian Bale | 22 novembre

Batman begins : trama - cast e curiosità della versione di Christopher Nolan del Cavaliere Oscuro : Ogni saga ha un inizio: lo sa bene chi, di mestiere, crea i film di supereroi. Per quasi dieci anni, il regista Christopher Nolan ha deciso – tra le altre cose – di dedicarsi anche al personaggio di Batman , realizzando una sua personale trilogia sul Cavaliere Oscuro di Gotham City che parte proprio da Batman Begins , pellicola del 2005 in onda venerdì 22 novembre su Italia Uno, dalle 21.25 in poi. Accanto al protagonista Christian ...

Batman begins film stasera in tv 22 novembre : cast - trama - curiosità - streaming : Batman Begins è il film stasera in tv venerdì 22 novembre 2019 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Batman Begins film stasera in tv: scheda USCITO IL: 17 giugno 2005 GENERE: Azione ANNO: 2005 REGIA: Christopher Nolan cast: Christian Bale, Michael Caine, Morgan ...