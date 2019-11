Maltempo Emilia Romagna | Coldiretti | “6 milioni di danni tra Bolognese e Modenese”

Maltempo - allerta arancione in Veneto ed Emilia Romagna : È ancora allerta in alcune regioni per il Maltempo che in questi giorni sta attraversando l’Italia, in attesa di una nuova importante perturbazione in arrivo nel fine settimana. Per la giornata di oggi, 21 novembre, l’allerta è arancione in parte del Veneto e in alcune zone dell’Emilia Romagna. È invece gialla in Alto Adige, nelle zone costiere del Lazio e nella parte occidentale della Toscana. In Emilia Romagna l'allerta è di criticità ...

Maltempo Emilia Romagna : 1 - 2 mln di danni sulle strade della provincia di Bologna : Tra smottamenti in montagna e buche in pianura, a causa del Maltempo, ammonta a 1,2 milioni di euro la stima dei danni sulle strade provinciali del Bolognese. E’ quanto emerge dai controlli compiuti in queste ore dai tecnici della Citta’ Metropolitana di Bologna. La cifra – spiega una nota di Palazzo Malvezzi – comprende interventi ‘tampone’ per evitare maggiori dissesti per circa 200.000 euro e opere da ...

Maltempo Emilia Romagna : chiusa la breccia dell’argine dell’Idice - prosegue il monitoraggio dei corsi d’acqua : chiusa nella notte la breccia dell’argine dell’Idice che ha causato l’allagamento di una parte del territorio comunale di Budrio, nel bolognese. Ora l’acqua non esce più: tamponata la falla, continua il cantiere per la messa in sicurezza definitiva della zona colpita. Nel frattempo sono in miglioramento le condizioni meteo: nelle prossime ore è previsto uno stop delle precipitazioni. E il quadro della situazione legata al ...

Maltempo Emilia Romagna - Costa : “63 milioni ai progetti cantierabili” : “Il governo già a settembre ha assegnato 21 milioni per 18 interventi sul dissesto idrogeologico in Emilia Romagna. Altri 25 milioni sono andati all’Autorità di distretto del Po per il tratto regionale. Ieri abbiamo stanziato 17 milioni per altri progetti. Sono progetti già cantierabili. L’anno scorso avevamo stanziato 74 milioni per i fiumi dell’Emilia Romagna. Ho dato la mia disponibilità alla Regione, se le risorse per ...

Maltempo Emilia Romagna : l’allerta per i fiumi passa da rossa ad arancione : Si conferma l’allerta meteo in Emilia-Romagna ma passa da rossa ad arancione per criticita’ idraulica – ossia per i fiumi – sulla pianura ferrarese, ravennate e bolognese, sulla costa ferrarese e sulla pianura del Modenese, del Reggiano e del Parmense. L’allerta – emanata dall’Arpae e dalla Protezione Civile regionale – e’ in vigore dalla mezzanotte di oggi a quella di domani e prevede un ...

Maltempo Emilia-Romagna : chiusa la falla sull’argine dell’Idice a Budrio : “E’ stata chiusa la falla sull’argine dell’Idice“: lo ha confermato Maurizio Mazzanti, sindaco di Budrio, cittadina del Bolognese colpita ieri da una nuova esondazione a seguito delle piogge. “Si tratta del compimento della prima parte di ripristino dell’argine, ma che consente la cessazione della fuoriuscita di acqua dal letto del torrente. Per il resto la notte è passata tranquilla senza particolari segnalazioni. Il ...

Maltempo a Modena : chiude nella notte via Emilia est alla Fossalta : A causa degli alti livelli di Panaro, Tiepido e Grizzaga, dalle 22 a Modena verrà chiusa via Emilia est dal

Maltempo - allerta rossa in Emilia Romagna : anche domani scuole chiuse a Bomporto [FOTO] : Stanotte a mezzanotte la zona F, della quale Bomporto fa parte, entrerà in allerta rossa, questo a scopo preventivo in considerazione dell’innalzamento dei livelli di Secchia e Panaro. Per questo è stata disposta la chiusura di tutte le scuole del territorio comunale di Bomporto. Le due idrovore che pescano acqua dal Naviglio sono regolarmente in funzione e per questo è confermata la chiusura della strada e del ponte sul Naviglio in centro ...

Maltempo Emilia Romagna : nuova esondazione del fiume Idice nel bolognese : Il Maltempo non concede tregue sull'Italia. Nelle ultime ore intense precipitazioni hanno colpito nuovamente le regioni centro-settentrionali, già martoriate da piogge e forti temporali nei giorni...

Maltempo - nuova perturbazione con neve e vento : è ancora allerta rossa in Emilia Romagna : Una nuova perturbazione atlantica porta Maltempo su gran parte del Nord e alcune regioni centro-meridionali. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di martedì allerta rossa sul settore orientale dell’Emilia-Romagna e allerta arancione su Provincia Autonoma di Bolzano e su settori di Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.Continua a leggere

Maltempo : in Emilia e Toscana esondano i fiumi. Paura per l'Arno - valanga in Alto Adige : È allerta in 11 Regioni. A Pisa l'ondata di piena attesa nella notte, chiusi i ponti dal pomeriggio. A Roma grave un ragazzo nell’auto schiacciata da un albero

Maltempo Emilia Romagna : Vigili del Fuoco al lavoro per soccorrere gli animali : Situazione di allerta in Emilia Romagna dove le piogge hanno causato svariati danni e dove, per le prossime ore, è prevista ancora allerta rossa. Maiali e cavalli, gatti e anche api: sono alcuni degli animali portati in salvo nel pomeriggio dai Vigili del Fuoco di Bologna, ancora impegnati soprattutto nella zona di Budrio per gli allagamenti causati dall’esondazione del fiume Idice. Nelle campagne fra Vedrana e località La Motta, con ...

Maltempo : allerta in Lazio - Liguria - Piemonte - Toscana - Friuli - Veneto ed Emilia Romagna. Reno a rischio esondazione : Emilia ROMAGNA, IL Reno FA PAURA Nuova allerta rossa per criticità idraulica fino alla mezzanotte di domani nelle pianure di Bologna, Ferrara e Ravenna; arancione per le intere province di...

