La svolta per il Pd Parla Gori

Milano - svolta nelle indagini sul delitto nel box auto a Cernusco : arrestate due persone : Donato Carbone, 63 anni, era stato freddato con ben 11 colpi di pistola lo scorso 16 ottobre, mentre si trovava nel sotterraneo del condominio in cui viveva a Cernusco sul Naviglio, per lasciare la vettura nel box auto. L’ex imprenditore edile di origine tarantina era morto in quella che agli inquirenti era sembrata a tutti gli effetti un’esecuzione. Tuttavia il killer, dopo aver ucciso la vittima, si era imbattuto in una residente nel palazzo, ...

Venezia - anche la finanza è in allarme per il clima. E la partita per la svolta green è ancora aperta : L’allagamento di Venezia apre una fase nuova nella sensibilità della popolazione e allarga un solco più profondo nei confronti di quella politica che ha sempre negato l’emergenza climatica, magari cercando nei migranti o nella difesa dei confini la panacea alla crisi più profonda dal dopoguerra e, forse, della storia dell’umanità. Il futuro batte alla porta dei sordi rinchiusi nelle stanze del potere, ossessionate da un presentismo ...

Sistema operativo Huawei ad una svolta il 20 novembre? Proroga licenze : Nell'universo del Sistema operativo Huawei Harmony OS e più in generale in casa del produttore cinese sono ore davvero decisive. Notizie positive relative al ben noto ban USA giungono proprio dal governo Trump. Allo stesso tempo, il destino software dei dispositivi a marchio dell'azienda di successo sembra in procinto di essere tracciato. La prima notizia, di certo quella meno attesa, è che la strategia intorno al Sistema operativo Huawei ...

Usa - svolta sulle colonie israeliane in Cisgiordania : per Trump sono legittime e “non violano il diritto internazionale” : Una svolta che rappresenta una vittoria per il premier Benjamin Netanyahu e che solleva le critiche della comunità internazionale e l’ira dei palestinesi, tanto che l’ambasciata Usa in Israele ha già allertato gli americani che viaggiano a Gerusalemme, in Cisgiordania e a Gaza a “mantenere un alto livello di vigilanza”. Per Donald Trump le colonie israeliane nei territori occupati in Cisgiordania non sono più contrarie al diritto ...

La caccia – Monteperdido - puntata 24 novembre : arriva la svolta : Anticipazioni La caccia – Monteperdido: trama terza puntata del 24 novembre Megan Montaner si avvicinerà alla verità nelle prossima puntata della fiction La caccia – Monteperdido. La penultima puntata della serie tv spagnola andrà in onda domenica 24 novembre alle 21,25 su Canale5 mostrando colpi di scena, insidie e tranelli. Sara Campos dovrà far luce sul caso che riguarda la scomparsa di Ana e Lucia. Dopo la riapparizione di Ana, ...

L’amica geniale - nella primavera 2020 la nuova serie : una svolta per la produzione di fiction : É il secondo capitolo tratto dal besteller della quadrilogia di Elena Ferrante. La messa in onda è prevista per la primavera del 2020 su Rai1.

Giancarlo Giorgetti - la svolta al centro. Retroscena dal cuore Lega : "Adesso capite perché?" : "Non si governa sulle macerie": è questa la bussola che ha guidato Giancarlo Giorgetti quando ha aperto ad un dialogo con la maggioranza per risollevare il Paese. L'ex sottosegretario alla presidenza del consiglio, nonché numero due della Lega, ha ribadito di parlare a titolo personale e "senza l'au

Gruppo Daimler - Tagli a manager e costi per affrontare la svolta elettrica : La Daimler ridimensionerà il proprio management per affrontare la transizione verso l'elettrico. Il Gruppo tedesco ha varato un nuovo piano industriale, caratterizzato dal Taglio del 10% di posti dirigenziali e amministrativi, con l'obiettivo per il 2022 di Tagliare 1,65 miliardi di euro di costi del personale, di cui un miliardo allinterno della sola Mercedes-Benz.Un ampio pacchetto di contromisure. I vertici aziendali hanno già avviato ...

Limite di 100 km/h in autostrada per abbassare le emissioni : la svolta in Olanda : Il governo olandese ha deciso di abbassare il Limite di velocità durante il giorno, nell'ambito di un piano per diminuire le...

La svolta di Playboy : in copertina arriva Sabrina Sidoti - la pornostar finita in prigione : Deve rinnovarsi anche il magazine maschile (ed erotico) per eccellenza. Playboy decide una svolta epocale che, in un certo senso, rompe gli equilibri con il passato. Sul numero di novembre di Playboy Nuova Zelanda, in copertina appare Sabrina Sidoti. La donna ha un curriculum di tutto rispetto: oltre che pornodiva, per 121 mesi è stata in galera con l’accusa di associazione a delinquere legata allo spaccio di stupefacenti. Formosa, procace, ...

Cristian Farris - prima svolta nel giallo di Orroli : si indaga per omicidio : Il fascicolo è stato aperto contro ignoti. Il riserbo è totale. Le indagini vengono condotte dai carabinieri della Compagnia...

Napoli - Ancelotti tenta l'ultima svolta : ecco come cambierà per risalire : I cocci da rimettere insieme rapidamente, duro il compito di Ancelotti, i cui margini di errore, dopo l'ultima serie di risultati negativi (3 punti nelle ultime 4 partite) si sono di colpo...

Scomparso Cristian Farris - c’è la terribile svolta : la Procura indaga per omicidio : C’è una svolta nel giallo sulla scomparsa di Cristian Farris il 27enne calzolaio di Orroli di cui si sono perse le tracce da settimane. Gli investigatori temono il peggio, la madre: "Sento che è ancora vivo, finché non mi portano il corpo per me è vivo"Continua a leggere