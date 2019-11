La Differenza di Gianna Nannini è un seminario rock-blues che ci dà una lezione

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Ladiè un ritrovato senso di colpa. Abbiamo trascorso tanti anni a perdere tempo con dimensioni sonore che credevamo veramente nostre, ma dopo l'ascolto del diciannovesimo disco della(inter)nazionale ci accorgiamo che ci mancava qualcosa. A questo giro, due anni dopo Amore Gigante (2017), per quanto non sembrasse necessario dall'olimpo in cui laer senese divide et impera, esiste un upgrade nella continua ricerca minuziosa della maturità artistica.è nostra madre, nostra sorella e la nostra migliore amica, perché riesce a scavare nei nostri tessuti anche con una semplice sillaba. La magia è data da quel suo timbro che riesce a essere un pugno carezzevole, un atterraggio violento sul morbido. Non ne ha mai abbastanza,, e per offrirci il meglio che potesse produrre si è fatta un viaggio fino a Nashville per lavorare ...

OptiMagazine : La Differenza di @GiannaNannini è un seminario rock-blues che ci dà una lezione (recensione) - SilviaCendron : Gianna Nannini - La differenza (Official Video) - rs5_Sciacca : Gianna Nannini - La differenza - rs5@rs5.it -