Operazione antimafia a Palermo | decimato il mandamento di Brancaccio VIDEO

Bari - Operazione antimafia : 50 arresti : 6.25 Vasta operazione antimafia a Bari, Altamura (BA), Foggia, Cerignola (FG), Matera, Lecce e Roma. Nel mirino dei Carabinieri del comando provinciale di Bari capi ed affiliati del clan "D'Abramo-Sforza" di Altamura. 50 le persone arrestate con l'ausilio dei reparti speciali Cacciatori di Puglia, Nucleo Cinofili e 6° Elinucleo CC di Bari. Gli arrestati sono accusati di associazone mafiosa,detenzione e porto di armi anche da guerra, traffico ...

Operazione antimafia a Sciacca : fermato anche Nicosia dei Radicali : Collaboratore della deputata Pina Occhionero di Italia Viva. L’accusa è di essere stato un favoreggiatore dei boss più vicini al latitante Matteo Messina Denaro

Bari - imponente Operazione antimafia - decapitato clan dei Parisi - decine e decine di arresti : imponente operazione antimafia ha riguardato Bari e provincia. Sono centinaia i poliziotti che sono intervenuti per effettuare arresti e perquisizioni nella notte. Sotto scacco della Direzione Distrettuale antimafia di Bari il clan Parisi e Palermiti, decine e decine gli arresti effettuati non solo in Puglia ma anche in altre regioni dell’Italia come Lazio, Abruzzo e Emilia Romagna. A specificare i dettagli di una delle più grosse ...

Mafia : Operazione antimafia Catania - 32 arresti in tutta Italia : Palermo, 12 ott. (AdnKronos) – Dalle prime luci dell’alba è in corso su tutto il territorio nazionale una vasta operazione dei carabinieri del Comando provinciale di Catania che stanno eseguendo 32 arresti. Sono ritenute responsabili, a vario titolo, di delitti di associazione di tipo mafioso, estorsione, intestazione fittizia di beni, traffico di stupefacenti, detenzione e porto illegale di armi. L’indagine ha colpito una ...

Catania - Operazione antimafia : 32 arresti : 7.00 Vasta operazione antimafia dei Carabinieri del comando provinciale di Catania su tutto il territorio nazionale.32 gli arresti nei confronti persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, estorsione, intestazione fittizia di beni,traffico di stupefacenti, detenzione e porto illegale di armi. Nel mirino capi e affiliati della famiglia mafiosa "Santapaola-Ercolano". Le indagini hanno fatto luce sulla ...

Operazione antimafia Black Cat - oltre 3 secoli e mezzo di carcere (NOMI e FOTO) : Si chiude il Processo Black Cat. Duro colpo alla mafia da parte della prima sezione penale d’Appello di Palermo che ha confermato quanto era stato disposto nell’ambito del processo contro la cosa nostra di Termini Imerese, San Mauro Castelverde e Trabia. Sommati fanno oltre tre secoli e mezzo gli anni di carcere inflitti a boss s gregari. [See image gallery at www.direttasicilia.it] Eccetto qualche assoluzione parziale e in alcuni ...

Maxi Operazione antimafia in tutta Italia - 70 arresti e sequestri per 35 mln : Una Maxi operazione antimafia, con una settantina di arresti e sequestri per 35 milioni di euro, e' in corso da alcune ore in più province d'Italia