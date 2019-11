La Cassazione ha confermato la condanna all’ergastolo per Cesare Battisti

Fonte : ilpost

(Di martedì 19 novembre 2019) La corte dihalaall’ergastolo per, dichiarando inammissibile il ricorso presentato dalla difesa dopo una sentenza di maggio della Corte d’Assise di appello., ex terrorista, era stato arrestato lo scorso 13 gennaio dopo una

RaiNews : Confermato l'ergastolo per l'ex Pac Cesare Battisti - ALisimberti : RT @ImolaOggi: Cassazione: confermato ergastolo per Battisti - Mania48Mania53 : RT @mmayr5: La Cassazione ha confermato l'ergastolo per Cesare Battisti -