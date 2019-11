Il governo tedesco finanzia i videogiochi con 50 milioni

Fonte : eurogamer

(Di martedì 19 novembre 2019) Ilfederaleha deciso bene di stanziare la ragguardevole cifra di 50di euro destinati allo sviluppo diper il 2020.Come possiamo vedere, si tratta di un'iniziativa piuttosto interessante destinata proprio al supporto degli sviluppatori emergenti, con studi indipendenti e non. Si tratta a tutti gli effetti di un investimento su base annua dall'interessante portata strategica, con la finalità di ridurre lo svantaggio del paese nel sempre più competitivo mercato videoludico.Con questi soldi si finanzieranno dunque centinaia di progetti diversi, e la Germania si affiancherà in questo modo ad altri paesi che hanno messo in atto piani di investimento del genere, come Francia, Canada e Gran Bretagna.Leggi altro...

