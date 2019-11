Slavine | nubifragi e burrasche Anche l' Arno torna a far paura

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 18 novembre 2019) Redazione Dall'Alto Adige alla Campania, l'Italia paralizzata per il maltempo. Scuole e negozi chiusi in molte regioni Italia flagellata dal maltempo. Un paese paralizzato dae inondazioni e mareggiate, un allarme che non si attenua e che induce le amministrazioni locali a chiedere in sostanza lo stop di tutte le attività lungo la penisola dalle scuole agli esercizi commerciali per evitare il peggio ovvero la perdita di vite umane. È questa certo la priorità: la salvaguardia delle persone ma poi c'èun paese in ginocchio per i danni all'agricoltura e al commercio oltre alla rovina per il nostro patrimonio culturale ferito da Venezia a Matera. La fragilità idrogeologica del nostro territorio è stata totalmente messa a nudo così come la mancanza di una pianificazione per una tutela del territorio. Così ogni anno ci si ritrova far la conta dei danni e delle ...

