Maltempo Grosseto | cani a rischio per l’esondazione del fiume Ombrone

Emergenza Maltempo in Toscana : a Grosseto in gommone per le strade : Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco in Toscana, colpita dal maltempo. Diversi allagamenti nel Grossetano. Nel video, il salvataggio di alcune persone rimaste bloccate nel comune di Civitella Paganico. (Vigili del fuoco)

Maltempo : a Grosseto 2.000 evacuati per l’Ombrone : Sono duemila le persone evacuate a Grosseto a causa della piena del fiume Ombrone, che sta passando nel territorio di Grosseto. Si tratta dei residenti in un raggio di 400 metri dal fiume che hanno lasciato le loro abitazioni dopo l’ordinanza del sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna che, come si legge dal suo profilo Fb, ha chiuso anche due centri commerciali e sospeso gli eventi sportivi. Inoltre per domani, “allerta innalzata a ...

Maltempo Grosseto - la piena del fiume Ombrone fa paura : “Abbandonate le case o salite ai piani alti” : Avviso per chi risiede a 400 metri dal fiume Ombrone a Grosseto, il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna ha pubblicato un post su Facebook dove lancia l’allarme: “Attenzione. Criticità fiume Ombrone. Oltrepassati i 6.5 metri su idrometro Berrettino. Aperta ufficialmente la quarta fase servizio piena. Chi risiede a meno di 400 metri dal fiume (zone Saracina, Alberino, via Rossini, Crespi, Cittadella studenti, San Martino) deve ...

Maltempo Grosseto : allagamenti e esondazioni - problemi a Saturnia : Disagi per il Maltempo nella zona sud della provincia di Grosseto dove i torrenti Elsa e Gattaia sono a rischio esondazione nelle zone di campagna. I vigili del fuoco stanno operando nel comune di Manciano, nella zona di Saturnia, compresa l’area termale. Numerose le strade provinciali e comunali allagate. L'articolo Maltempo Grosseto: allagamenti e esondazioni, problemi a Saturnia sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Toscana : allerta meteo fino alla mezzanotte - scuole chiuse a Grosseto e nel basso livornese : allerta meteo fino alla mezzanotte in gran parte del sud della Toscana: il centro di protezione civile della Regione ha diramato un avviso codice arancione per alcune aree delle province di Livorno e di Grosseto dove si prevedono i fenomeni più intensi. Oggi le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Grosseto sono rimaste chiuse: in provincia è stata disposta la chiusura anche a Manciano, Magliano in Toscana, Orbetello, Pitigliano e ...