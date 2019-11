Bimbo costretto a dieta vegana | morto a 18 mesi Genitori arrestati | omicidio colposo

Bimbo sulla sedia a rotelle costretto ad alzarsi in piedi dal personale di Legoland. I genitori : “Umiliati”. Il parco giochi : “Procedura necessaria” : Sebby ha cinque anni ed è sulla sedia a rotelle. Soffre di una patologia non diagnosticata, del tutto simile alla paralisi celebrale e per questo non può camminare. I suoi genitori hanno deciso di portarlo al Legoland di Gloucestershire, nel Regno Unito, per farlo distrarre dopo essere stato sottoposto a quattro interventi chirurgici in un anno. Ma le cose non sono andate per il verso giusto, perché quando Sebby, come riporta ...