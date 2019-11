Lil Peep | a due anni dalla scomparsa l' etichetta discografica finisce in tribunale

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 15 novembre 2019) Continua la lotta di Liza Womak, madre di Gustav Elijah Åhr, in arte "Lil", scomparso duefa durante quello che si è rivelato essere il suo ultimo tour negli Stati Uniti. L'assunzione di farmaci e droghe avrebbe strappato alla vita il giovane talento dell'emo-rap, ma nonostante gli eccessi a cui Lilera solito prestarsi nella sua morte avrebbero un ruolo ben preciso anche manager ed. La morte di LilErano approssimativamente le 18 del 15 novembre 2017 quando sotto il cielo di Tucson, Arizona, il da pochissimo 21enne Lilmoriva per overdose nel suo tour bus poche ore prima di esibirsi in concerto. Secondo l'esame tossicologico reso pubblico da li a poco, a causare la morte dell'astro nascente della emo-punk-trap wave internazionale fu un cocktail letale di fentanyl e alprazolam, misto forse all'assunzione funghi allucinogeni, Idrocodone e ...

anestaethic : il nuovo album di lil peep per favore lasciatemi piangere - jorenatop : disco novo do lil peep ta bacano - stvrbwy : lil peep e ilovemakkonen assieme non sbagliano mai -