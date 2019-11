Maltempo : Frana a Ventimiglia - isolate 150 persone : Questa notte verso le 3, durante l’allerta meteo, una frana ha investito via Bandette a Ventimiglia, in localita’ San Secondo, interrompendo la viabilita’ e isolando circa 150 persone. Lo rende noto Regione Liguria. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno provveduto alla rimozione del materiale franato per creare un passaggio pedonale e non obbligare i residenti a lasciare le proprie abitazioni. “Stiamo ...