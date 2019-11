Collaborazioni scientifiche e scambi di personale in ambito medico-sanitario | Marina

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 15 novembre 2019) Il giorno 14 novembre laMilitare e l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione (ARNAS) GARIBALDI di Catania hanno siglato un accordo di collaborazione che consentirà il reciprocoo di conoscenze nel campo. La forte vocazione specialistica dell’ospedale “Garibaldi”, riferimento per la popolazione catanese fin dal XIX secolo, ha fatto guadagnare all’Azienda la denominazione di A.R.N.A.S. e cioè di Azienda ospedaliera di Rilievo Nazionale di Alta Specializzazione. In particolare, la gestione delle urgenze ed emergenze mediche e chirurgiche, ne fanno un polo di eccellenza in considerazione non solo dei numeri di accessi e prestazioni erogate ma soprattutto per la sapiente organizzazione dei percorsi di diagnosi e trattamento, che consentono una gestione efficiente e con il massimo beneficio in termini di accuratezza di cure nei ...