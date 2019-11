Sondaggi elettorali Piepoli | coalizione giallo rossa in difficoltà

Ultimi Sondaggi politico elettorali Emilia-Romagna - risultato in bilico è testa a testa tra Bonaccini e Borgonzoni : Sempre più nel baratro il M5S che secondo gli Ultimissimi sondaggi scenderebbe ancora toccando il minimo storico nelle intenzioni di voto. Una situazione che rende ancora più indecisi gli elettori grillini si sta verificando in Emilia. Secondo le ultime indiscrezioni sembrerebbe che il M5S sia intenzionato in Emilia-Romagna a non presentare nessuna lista e dare forse, un appoggio esterno al governatore uscente Stefano Bonaccini. Andare ...

Sondaggi elettorali Euromedia : l’opinione degli italiani sul destino dell’ex Ilva : Sondaggi elettorali Euromedia: l’opinione degli italiani sul destino dell’ex Ilva L’ex Ilva e le altre crisi aziendali sul tavolo del governo sono state al centro degli ultimi Sondaggi elettorali realizzati da Euromedia per Porta a Porta. Iniziamo dall’acciaieria di Taranto. Agli intervistati, Euromedia ha chiesto qual è la soluzione migliore per l’ex Ilva. Per il 23,3% andrebbe chiusa e dopo risanata l’area per ...

Ultimi Sondaggi politico elettorali Emilia Romagna e Calabria - l’ago della bilancia è il M5S - sale ancora la Lega - tiene il Pd : Si avvicina la data delle elezioni in Emilia Romagna e in Calabria. Tra poco più di due mesi, il prossimo 26 gennaio, gli abitanti delle due importanti regionali italiane saranno chiamate al voto. C’è attesa anche e soprattutto a livello nazionale del risultato dello spoglio del 26 gennaio. Un’eventuale vittoria, quasi scontata in Calabria, più difficile in Emilia Romagna del centrodestra potrebbe provocare una scossa al governo bis ...

Sondaggi elettorali Ixè : crolla il M5S - la Lega continua a crescere : Sondaggi elettorali Ixè: crolla il M5S, la Lega continua a crescere Ieri il premier Conte ha incontrato i parlamentari pugliesi del M5S sulla questione dell’ex Ilva. I rappresentanti pentastellati hanno riferito al capo del governo di essere contrari alla possibile reintroduzione dello scudo penale. Conte ha quindi chiesto a tutti i ministri di presentare dei progetti per far ripartire Taranto. La domanda che si pongono tutti è però la ...

Sondaggi elettorali in Emilia : Bonaccini in testa - ma candidato pentastellato potrebbe sfavorirlo : Stefano Bonaccini (Pd) dovrebbe superare Lucia Borgonzoni (Lega) affermandosi al 51% contro il 47%: questo nel caso non si presenti un candidato pentastellato. Infatti, secondo le stime un nominativo del M5S andrebbe a togliere voti al bacino dei dem, provocando una situazione in bilico che vederebbe il governatore attuale al 46% contro il 45% dell'avversaria.Continua a leggere

Sondaggi politici elettorali SWG : M5S ancora in difficoltà - Lega e Pd si allontanano : SWG ha pubblicato i nuovi Sondaggi politici, mostrati nelle ore scorse nel consueto appuntamento del TG La7. Le ultime indicazioni sulle intenzioni di voto dei cittadini per i partiti italiani danno il Movimento 5 Stelle in difficoltà. I grillini hanno perso ulteriore terreno questa settimana, perdendo contatto da chi li precede. Sia Lega che Partito Democratico hanno infatti incrementato il loro bottino. Da segnalare, inoltre, la costante ...

Sondaggi elettorali Tecné : regionali Emilia Romagna - gli scenari : Sondaggi elettorali Tecné: regionali Emilia Romagna, gli scenari L’Umbria è oramai un ricordo lontano. Tutti i riflettori sono adesso puntati sull’Emilia Romagna. Benché all’appuntamento elettorale manchino ancora tre mesi, Pd e Movimento 5 Stelle sanno che una sconfitta in una delle terre rosse per eccellenza potrebbe portare alla caduta del governo. Lo sa bene anche Matteo Salvini che ha già iniziato a battere palmo a ...

Sondaggi elettorali - il centrodestra supera il 50% : crollano M5s e Iv - riprende quota il Pd : Il centrodestra continua a guadagnare voti e nell'ultimo Sondaggio realizzato da Swg per il Tg La7 la coalizione formata da Lega, Fdi e Fi supera il 50% dei voti, raggiungendo così la maggioranza assoluta. Tra i partiti dell'area di governo guadagna voti solo il Pd (+1,1%), mentre sono in calo Movimento 5 Stelle e Italia Viva.Continua a leggere

Sondaggi elettorali Swg - in recupero il PD - mentre continua il crollo del Movimento 5 Stelle : Sondaggi elettorali Swg, in recupero il PD, mentre continua il crollo del Movimento 5 Stelle I Sondaggi elettorali di Swg per il Tg La7 di Mentana presentano un quadro interessante soprattutto per quanto riguarda la coalizione al governo. Infatti in questa occasione i destini dei due principali partner, il PD e il Movimento 5 Stelle, divergono, con il primo in netta crescita, e il secondo che continua il suo crollo. A dire il vero per il ...

Ultimi Sondaggi politico elettorali Emilia Romagna - inizia in tour di Salvini e salgono ancora i consensi per la Lega - tiene il Pd - incognita M5S : Matteo Salvini ha iniziato il suo tour in Emilia Romagna. L’obbiettivo è vincere il 26 gennaio nella regione da sempre più “rossa” d’Italia e di dare la spallata definitiva al governo Conte bis. Matteo Salvini è stato a Carpi e Ferrara . A Carpi ha tenuto un comizio. Molta era la gente presente ma Salvini è stato anche contestato. Da un gruppo presente nelle vicinanze del palco sono partiti fischi e insulti all’indirizzo del leader ...

Sondaggi elettorali - per la prima volta dopo mesi la Lega scende sotto il 30% : crescono Fdi e Fi : Il Sondaggio elettorale realizzato dall'istituto Izi evidenzia una lieve flessione della Lega, che per la prima volta dopo tantissimi mesi si ferma al di sotto della soglia del 30%. Nonostante questo calo, però, il Carroccio resta il primo partito e il centrodestra si rafforza grazie all'avanzata di Fratelli d'Italia e Forza Italia.Continua a leggere

Sondaggi elettorali - un confronto : i minority report degli istituti al 11 novembre 2019 : Sondaggi elettorali, un confronto: i minority report degli istituti al 11 novembre 2019 Diamo puntualmente conto dei Sondaggi elettorali che ogni settimana i vari istituti producono. Lo facciamo confrontando le tendenze ed i numeri dei singoli studi. Così ognuno può verificare il valore dei partiti osservando come cambia la percentuale da un Sondaggio all’altro. In questa rubrica però, come ogni settimana, cerchiamo di tracciare ...

Sondaggi elettorali Demopolis : Fdi stacca FI - Pd e M5S sotto il 20% : Sondaggi elettorali Demopolis: Fdi stacca FI, Pd e M5S sotto il 20% Gli ultimi Sondaggi elettorali Demopolis per Otto e Mezzo, realizzati tra il 30 e il 31 ottobre, si allineano, come tendenze, alla media Sondaggi nazionale. La Lega, rispetto alla rilevazione di un mese fa, guadagna un punto e cresce al 33%, poco sotto rispetto ai valori ottenuti alle europee di maggio. Fratelli d’Italia fa meglio del Carroccio. Il partito di Meloni ...

Sondaggi elettorali Tecnè : crolla la fiducia nel governo Conte : Sondaggi elettorali Tecnè: crolla la fiducia nel governo Conte La fiducia nel governo Conte bis è in caduta libera secondo gli ultimi Sondaggi elettorali elaborati da Tecnè per l’Agenzia Dire. Il gradimento nei confronti dell’esecutivo scivola dal 30% di due settimane fa al 25,8% di oggi. A pesare sul dato negativo due fattori: la sconfitta umbra che ha visto prevalere il centrodestra e la manovra finanziaria su cui gli alleati ...