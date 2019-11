M5s | Di Maio assicura | “Nessuna scissione | ma chi pensa agli affari suoi non può restare”

Da Ilva al capogruppo - M5s in rivolta. L’idea di un «cordone» intorno a Di Maio : Il capo politico reagisce: «Chi è interessato al gioco degli altri e del sistema può accomodarsi in un partito, basta polemiche inutili». Ma i malumori non si placano e alla Camera continua l’impasse sul presidente dei deputati: la partita potrebbe anche restare congelata fino a gennaio

"Basta gufi - Di Maio non si tocca". La difesa di D'Uva dai nemici fuori e dentro M5s : Una difesa del leader dai detrattori che sono dentro e fuori il Movimento 5 stelle. Questo il senso del post scritto da Francesco D’Uva su Facebook.“Luigi Di Maio il nostro appoggio l’ha sempre avuto e lo dimostrano i fatti, non le chiacchiere sui giornali o le battute tra un mojito e l’altro. Perché a vincere e a gufare dall’opposizione sono tutti bravi, a governare, sapendo a volte anche perdere, ...

Di Maio sbotta : chi rema contro M5s può anche andarsene : "Chi di fronte alle vittime di Venezia e al dramma dell'Ilva preferisce guardarsi gli affari suoi, conosce la strada. Il movimento non lo piangera'". Cosi' il capo politico del M5s Luigi Di Maio in un post dove aggiunge: il M5s lavora "per cambiare il Paese" e "a testa bassa, non alimentando retroscena su qualche giornale compiacente". "Sapevamo bene che sarebbe potuto succedere che qualcuno di noi pensasse piu' ai suoi interessi" dice e ...

M5s : Agea - ‘Di Maio guida autorevole - chi vuole dividerci non riuscirà’ : Roma, 14 nov. (Adnkronos) – ”Il migliore fra gli uomini è colui che arrossisce quando lo lodi e rimane in silenzio quando lo diffami'”. Cita Khalil Gibran Laura Agea, sottosegretaria agli Affari europei, per esprimere il proprio sostegno a Luigi Di Maio. “Il MoVimento è forte perché unito, monolitico! E questo sempre grazie alla guida autorevole di Luigi Di Maio – scrive Agea su Facebook – Chi insinua ...

Ex Ilva - i gruppi M5s confessano Di Maio : “Sullo scudo penale non va messa la fiducia” : Bonafede si smarca dal leader: «Non è in gioco il governo». Non ammessi emendamenti di Renzi e Fi sull’immunità

Ex Ilva - malumori dei parlamentari M5s per la linea Di Maio : “La battaglia contro l’immunità la facciamo - ma il governo non cada su questo” : L’umore è quello della rassegnazione mista a smarrimento. La crisi sul capitolo Ilva per il Movimento 5 stelle è molto più in un dossier sul tavolo da risolvere il prima possibile per salvare indotto e lavoratori. È l’ennesima prova di tenuta di un gruppo che da mesi ormai fatica a riconoscersi nel suo leader e che, nei fatti, non lo segue più. Anche per questo le parole di Luigi Di Maio, al termine delle riunioni dei parlamentari M5s di Camera ...

"Di Maio vuole ricostruirsi l'immagine. Ma è tardi" - dice ?l'ex M5s De Falco : Il sì o il no allo scudo penale per l'Ilva divide ormai profondamente i 5Stelle. Che sono i subbuglio. Specie sulla leadership di Luigi Di Maio, che in materia di scuso evoca anche la possibilità di una crisi di governo, oggi più che mai messa in discussione. E in una breve intervista al Corriere della Sera il senatore Gregorio De Falco, già grillino, espulso del 2018 dal Movimento, si trova d'accordo nel dire che “è bene non cedere al ricatto ...

Ex Ilva - M5s compatto per il no allo scudo penale per ArcelorMittal. Di Maio contro Renzi : “Non tolleriamo giochetti - è problema per governo” : Serata di riunioni in casa Movimento 5 stelle. Tema: crisi dell’ex Ilva di Taranto. La prima riunione dura più di tre ore a Palazzo Madama tra i senatori pentastellati con il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli. Al termine, mentre le porte si aprono, si sente nitidamente Barbara Lezzi urlare “io lo scudo non lo voto”. “Abbiamo discusso animatamente – ammette il senatore 5 stelle Mattia Crucioli ...

Mittal avvia l'abbandono di Ilva - scontro tra Conte e M5s. Di Maio : «No a ricatti dell'azienda» : ArcelorMittal deposita in tribunale l'atto di recesso dal contratto di affitto dell'Ilva di Taranto. È la mossa formale, preannunciata dieci giorni fa, con cui l'azienda...

Regionali Calabria - M5s incassa il no di Callipo. Di Maio : “Se non siamo pronti non ci presentiamo” : Luigi Di Maio, intervenuto a 'Fuori dal Coro' su Rete4, rispondendo a una domanda sulle imminenti elezioni Regionali in Calabria ed Emilia-Romagna, che si terranno probabilmente il prossimo 26 gennaio, ha detto: "Ci presenteremo dove siamo pronti a farlo. Su questi dossier prenderemo una decisione concreta nei prossimi giorni". E intanto l'imprenditore Pippo Callipo rinuncia alla candidatura.Continua a leggere

Michele Giarrusso cancella Luigi Di Maio : "C'è la fila per cacciarlo dal M5s" : Michele Giarrusso, senatore dei 5 Stelle, intervistato da Affaritaliani.it spiega che: "Renzi il vero problema dell'Italia e che nell'M5S, c'è la fila per cacciare Di Maio". Alla domanda sulla notizia dell'emendamento di Italia Viva che ripristina per l'Ilva lo scudo penale, Giarrusso risponde: "Ren

Alessandro Di Battista - morta la madre : funerali domani. Di Maio : M5s ti manda tanta forza : È venuta a mancare la madre di Alessandro Di Battista. Moltissimi i messaggi di cordoglio giunti all'esponente M5S, che, su Facebook, ringraziando per la vicinanza, comunica che i funerali...