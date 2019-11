La riforma del 118 | come cambierà forse il sistema delle chiamate d' emergenza

L'emergenza del sistema di emergenza : il volontariato si mobilita contro la riforma : L'impianto del sistema di emergenza urgenza è garantito grazie all'apporto delle associazioni di volontariato, Croce Rossa...

Sondaggi politici - Ius Culturae : due italiani su tre favorevoli alla riforma della cittadinanza : Un ricerca dell'Istituto Demos mostra che una riforma dello Ius Culturae troverebbe largo consenso tra i cittadini italiani. "Sono favorevoli oltre i due terzi dei cittadini e 7 su 10 fra i più giovani e gli anziani. Ci sarebbero, dunque, le premesse per approvare la riforma", ha commentato il sociologo Ilvo Diamanti.Continua a leggere

Nord-Sud - dialogo tra sordi. Provenzano - Toti e Fontana litigano sulla riforma delle Autonomie : “Non è detto che oggi qui dobbiamo litigare”. È strano vedere Giuseppe Provenzano, siciliano e ministro per il Sud, attorniato da Attilio Fontana e Giovanni Toti, governatori nordisti del centrodestra. “Il Sud attiva il 15% del Pil del Nord - tende la mano il giovane ministro - Siamo in un momento in cui gli investimenti nel Sud sono i più bassi della storia repubblicana. E al Nord non siamo messi ...

I paletti che ancora frenano la riforma della giustizia : Una riunione della maggioranza con il ministro Bonafede era stata convocata giovedì scorso, poi l'incontro è stato rinviato. Ma il lavoro per cercare un'intesa sulla riforma della giustizia e sulla prescrizione continua, anche se le posizioni restano distanti. Cinque giorni fa il Partito democratico, secondo quanto si apprende, ha inviato al Guardasigilli in via informale una serie di proposte per accompagnare la riforma della ...

La riforma dell’immigrazione proposta da Macron : Vorrebbe restringere l'accesso alle cure mediche per i richiedenti asilo, e stabilire un sistema di quote per i cosiddetti "migranti economici"

Abbassare l'età per votare : la fase 2 della riforma dopo il taglio dei parlamentari : I partiti di maggioranza portano alla Camera e al Senato due disegni di legge collegati agli aggiustamenti richiesti dalla...

Meno tasse in manovra e aiuti a famiglie - partite Iva e affitti : ecco cosa cambia Nel 2020 riforma dell’Iva e dell’Irpef : Dalla Carta Bimbi (fino a 400 euro per figlio) alle tre fasce per il bonus in busta paga. La bozza della manova in 93 articoli.

I Comuni aspettano dal Governo la riforma della finanza locale : La prossima manovra di bilancio cosa riserverà ai Comuni e alle autonomie locali? Per il momento il dibattito non lascia trasparire molto, complice anche il quadro (tutt’altro che roseo) delle condizioni complessive di un Paese che non cresce e deve sopportare un debito pubblico inarrestabile. Salvo qualche accenno all’unificazione tra l’Imu e la Tasi e qualche indiscrezione in materia di riscossione locale, ...

Anche Ikea vittima del grande bluff di Bio-on. Urge una riforma dell’Aim in Borsa : Milano. C’è Anche una trattativa con Ikea – del valore di 55 milioni di euro e finora coperta da riservatezza – tra le circostanze di maggior rilievo che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, Alberto Ziroldi, ha individuato per inquadrare il profilo di Marco Astorri, il pa

Il Vaticano studia la riforma delle finanze. "Il Papa vuole unire i dicasteri che fanno investimenti" : Dopo la bufera delle ultime settimane, il Cardinale Turkson spiega: "Regole che valgono per tutti gli affari, più dialogo e cooperazione tra chi li gestisce". E all'Aif un ruolo vitale di controllo e coordinamento

Penalisti in sciopero contro la riforma della prescrizione : Gli avvocati Penalisti scendono di nuovo in campo per cercare di fermare la riforma della prescrizione. Proclamato, da oggi fino al 25 ottobre, uno sciopero che prevede l’astensione dalle udienze come forma di protesta contro la norma che "di fatto abroga - sostiene l'Unione Camere Penali Italiane - la prescrizione del reato dopo la pronunzia della sentenza resa dal giudice del primo grado". Una norma contro la quale i Penalisti già ...

Partite Iva - sì o no alla nuova riforma? Gli addetti ai lavori : “Lesa la certezza del diritto”. “Ma correttivi alla flat tax sono necessari” : È la quarta riforma del regime fiscale per le Partite Iva nel giro di cinque anni. Un’altra modifica a un sistema, quello in vigore per professionisti e lavoratori autonomi, gravato già da un groviglio di regole e paletti burocratici. Il Documento programmatico di bilancio inviato alla Commissione Ue dal governo elimina l’estensione della flat tax a chi fattura più di 65mila euro all’anno e prevede l’introduzione di norme più ...

Prescrizione : Ermini (Csm) - 'improcrastinabile riforma che riduca i tempi del processo' : Taormina (Messima), 18 ott. (Adnkronos) - "Voglio essere molto chiaro: abolire la Prescrizione, senza prima introdurre strumenti per rendere rapida e certa la durata dei processi, lo giudico un errore. Un errore che rischia di ricadere sulle spalle dei cittadini, perché alla fine saranno loro a paga