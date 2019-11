Fonte : ilfoglio

(Di giovedì 14 novembre 2019) DALL'ITALIA Deliberato in Cdm lo stato di emergenza per Venezia. Il governo ha stanziato 20 milioni per la laguna. Il 26 novembre verrà convocato il “comitatone” sulla salvaguardia di Venezia per discutere i problemi strutturalicittà. Elisabetta Spitz, ex direttore dell’Agenzia del Demanio

ilfoglio_it : La nuova commissaria per il Mose e la sparatoria in una scuola della California. Tutto quello che è successo in Ita… - nuova_venezia : Chi è Elisabetta Spitz la super commissaria del Mose - PCacopardi : #tgla7 Per il Mose di Venezia diversi sono stati condannati, in primis Galan Ma la Spitz, nuova commissaria, già m… -