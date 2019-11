Papa Francesco | Rinasce l' abitudine di perseguitare gli ebrei | ma non è né umano

Lazio-Celtic - l’omaggio dei cattolici tifosi di Glasgow a Papa Francesco [VIDEO] : La Lazio è quasi certamente fuori dall’Europa League. La squadra di Simone inzaghi si è complicata la vita in un girone difficile sì, ma non impossibile. La sconfitta che ha messo una pietra sulle speranze di qualificazione dei biancocelesti è stata quella contro il Celtic. Gli scozzesi sono passati per 2-1 allo stadio Olimpico. Partita preceduta dai tragici scontri che hanno visto l’accoltellamento di tre tifosi ospiti. Ben ...

L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù in udienza da Papa Francesco per i 150 anni dell’Ospedale : Sabato 16 novembre, nell’Aula Paolo VI, l’incontro con gli oltre 6 mila rappresentanti delle diverse sedi delL’Ospedale insieme a pazienti e familiari Saranno oltre 6 mila i medici, gli infermieri, i ricercatori, i tecnici, i dipendenti, i dirigenti, i volontari, gli specializzandi, i pazienti con le associazioni e le famiglie, che affolleranno l’Aula Paolo VI in Vaticano, sabato 16 novembre, per l’udienza di Papa Francesco con la comunità ...

Papa Francesco - il viaggio in Thailandia : ecco da chi viene accolto il Pontefice - la sorpresa : Papa Francesco vola in Thailandia e verrà accolto da Suor Ana Rosa Sivori. Chi è costei? La cugina suora di Bergoglio. Come scrive Il Giorno, la religiosa è nata in Argentina ma da 53 anni è missionaria in Thailandia. Sarà lei ad accogliere Papa Francesco in Nunziatura al suo arrivo a Bangkok, il 20

Papa Francesco denuncia : Rinasce l'abitudine di perseguitare gli ebrei : Papa Francesco si è scagliato contro il ritorno dell'antisemitismo. Nel corso della classica udienza generale del mercoledì, Jorge Mario Bergoglio ha voluto stigmatizzare di netto quella che sembra essere diventata, di nuovo, una sorta di prassi o comunque i bagliori di un fenomeno già visto e preoccupante: "Il popolo ebreo - ha detto Francesco - ha sofferto tanto nella storia, nel secolo scorso abbiamo visto tante brutalità sul popolo ebreo e ...

"Papa sacrilego e superstizioso"/ Chi sono i 100 nomi della lettera contro Francesco : 'Papa Francesco è sacrilego e superstizioso': dura lettera contro Bergoglio dopo Sinodo Amazzonia. Chi sono i 100 firmatari del documento

Papa Francesco - cento studiosi e chierici lo accusano di eresia. E il motivo è semplice : Eretico. In quasi sette anni di pontificato è questa l’accusa principale che è stata rivolta a Papa Francesco dai suoi oppositori. Oppositori che il più delle volte non sono stati solo dei laici, ovvero dei non chierici, ma piuttosto degli ecclesiastici. A iniziare da alcuni cardinali, primo tra tutti lo statunitense Raymond Leo Burke. E perfino dal nunzio apostolico, l’arcivescovo Carlo Maria Viganò, che a Bergoglio ha chiesto addirittura le ...

Papa Francesco - accusa-choc nel documento dei cento : "Atto sacrilego - grave peccato" - crolla il Vaticano? : "Atti sacrileghi e superstiziosi di Papa Francesco". Con questa pesantissima accusa cento studiosi attaccano Bergoglio: "Noi sottoscritti chierici, studiosi e intellettuali cattolici, protestiamo e condanniamo gli atti sacrileghi e superstiziosi commessi da Papa Francesco, il Successore di Pietro, d

Il documento di protesta dei 100 studiosi contro Papa Francesco : “Da lui atti sacrileghi” : Per i firmatari, laici e religiosi (tra loro anche la principessa tedesca Glorias Thurn und Taxis, grande sostenitrice di Papa Benedetto XVI e John Henry Westen fondatore del sito oltranzista LifeSiteNews), Bergoglio avrebbe compiuto "atti superstiziosi durante il sinodo sull'Amazzonia"Continua a leggere

Quelle scalate al potere nella Chiesa di Papa Francesco : Giuseppe Aloisi Da una parte gli scandali che si sono abbattuti sul C9, dall'altra il gran lavoro del cardinale Parolin: ecco chi può scalare la Chiesa del Papa Da una parte la spinta riformista di Papa Bergoglio, dall'altra le logiche precostituite di chi non vuole mollare la presa: da quando l'ex arcivescovo di Buenos Aires è stato eletto sul soglio di Pietro, molti analisti presentano questa narrativa, rimarcando l'esistenza di un ...

Papa Francesco : servono coraggiose politiche occupazionali : Papa Francesco: servono politiche occupazionale. Oggi in Italia si celebra la Giornata Nazionale del Ringraziamento

Papa Francesco - l'irritazione di Jospeh Ratzinger per i colloqui con Scalfari : la bomba di Luigi Bisignani : I colloqui di Papa Francesco con Eugenio Scalfari avrebbero stufato, e parecchio, il Papa emerito, Joseph Ratzinger. La bomba viene sganciata da Luigi Bisignani, sempre informatissimo su Vaticano e dintorni, in un suo intervento su Il Tempo di domenica 10 novembre. "È Scalfari che vorrebbe essere Be

"Papa Francesco" e i preti sposati : a Striscia le parole "inedite" - : Redazione Il Sinodo sull’Amazzonia si è chiuso con un documento in cui i vescovi chiedono al Papa di aprire ai preti sposati. Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) va in onda un divertente filmato esclusivo in cui un (falso) "Papa Francesco", dalla sua finestra su piazza San Pietro, farà sapere cosa ne pensa... ?

Papa Francesco ribadisce ancora : "Costruire ponti" : Francesco Boezi Il Papa, nell'udienza generale di oggi, ha ribadito un precetto caro alla sua pastorale. Per il pontefice non si può non costruire ponti Papa Francesco continua a predicare sulla bontà di un mondo aperto. Nel corso dell'udienza di oggi, Jorge Mario Bergoglio ha pronunciato ancora un'espressione che gli è cara: "Costruire ponti", ha detto. Il materiale per far sì che i collegamenti con chi professa o no una fede ...

Papa Francesco presto sostituito? Voci sul clamoroso ribaltone in Vaticano : c'è già il nome del successore : I malumori generati da Papa Francesco in Vaticano si fanno sempre più insistenti, soprattutto dopo il Sinodo sull'Amazzonia. In occasione del quale Bergoglio ha proposto l'abolizione dell'obbligo del celibato per i diaconi. E così Italia Oggi ipotizza che ci sia una fronda pronta a sostituire France