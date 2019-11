Giulia De Lellis ha deciso | è pronta La drastica decisione dell’influencer fa impazzire

Giulia De Lellis/ Lo scontro con Belen Rodriguez e un futuro da scrittrice : Giulia De Lellis al Maurizio Costanzo Show dopo la pubblicazione de Le Corna stanno bene su tutto, parlerà dello scontro con Belen Rodriguez?

Giulia De Lellis e Andrea Iannone : figlio in arrivo? L’indiscrezione : Giulia De Lellis e Andrea Iannone vanno a convivere: presto diventeranno genitori? Negli ultimi giorni al centro del gossip per lo sfogo contro Belen Rodriguez, Giulia De Lellis è sempre più legata all’ex compagno dell’argentina, Andrea Iannone. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, influencer affermata e molto invidiata da molte sue colleghe, e il pilota di MotoGP hanno deciso di fare un passo decisivo. Giulia De Lellis e ...

Giulia De Lellis avverte i fan sui ritocchini : "Non abusate di filler!" - : Serena Granato Tra le sue ultime Instagram story, Giulia De Lellis è tornata a dispensare consigli in materia di chirurgia e medicina estetica, rispondendo alla domanda di un utente Dopo il successo in termini di vendita e il clamore mediatico raggiunti con la pubblicazione del suo libro sui tradimenti subiti dall'ex Andrea Damante, Giulia De Lellis è tornata al centro dell'attenzione mediatica. E a far parlare dell'ex corteggiatrice ...

Ci sono scintille fra Belen Rodriguez e Giulia De Lellis. "Meglio stare zitta perché se parlo rovino le famiglie" - : Carlo Lanna Botta e risposta sui social fra Belen e Rodriguez e Giulia De Lellis, le due showgirl si accusano a vicenda sui social fra flirt e tutorial per il trucco Due fra le più popolari showgirl e influencer italiane si stanno facendo guerra sui social, letteralmente. Come ha riportato Dagospia, Belen Rodriguez e Giulia De Lellis sono le protagoniste di un botta e risposta a suon di stories su Istagram che, inevitabilmente, ...

Giulia De Lellis contro Belen - le frecciatine avrebbero a che fare con motivi economici : Da qualche giorno sul web e sui social non si fa altro che parlare del presunto scontro a distanza tra Giulia De Lellis e Belen Rodriguez. A quanto pare, infatti, tra le due reginette dei social non correrebbe buon sangue e in queste ore la De Lellis ha postato una serie di stories al vetriolo che in molti ritengono fossero indirizzate proprio alla signora De Martino. I primi a riportare la notizia dell'astio tra i due era stato il settimanale ...

“È vero - mi sono rifatta”. Giulia De Lellis confessa - ma si rivolge ai fan e lancia l’allarme : L’influencer e scrittrice Giulia De Lellis è sempre stata una ragazza sincera, ammettendo di essere ricorsa alla chirurgia estetica. Infatti, in passato si è rifatta il seno e le labbra, anche se non ha stravolto del tutto il suo corpo. Ora Giulia è tornata a parlare di questo e dei filler tramite alcune storie Instagram, in risposta alle domande poste dalle sue fan. L’ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’ è stata però molto intelligente ed ha ...

Giulia De Lellis e la chirurgia estetica : cosa pensa e l’avvertimento alle fan : Giulia De Lellis e il parere sulla chirurgia estetica. L’influencer mette in guarda le sue follower Giulia De Lellis non ha mai nascosto di essere ricorsa alla chirurgia estetica. In passato, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è ritoccata il seno e le labbra senza, però, stravolgere il suo aspetto. Ieri, la modella è […] L'articolo Giulia De Lellis e la chirurgia estetica: cosa pensa e l’avvertimento alle fan ...

Giulia De Lellis dopo il successo del suo primo libro pensa a un sequel : 'Perché no' : "Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza" potrebbe avere un seguito: è questa la notizia che impazza in rete, dopo che Giulia De Lellis ha rilasciato una chiara dichiarazione in merito. Interpellata ad un evento al quale ha partecipato sulla possibilità di replicare l'esperienza di scrittrice dopo l'enorme successo ottenuto all'esordio, l'influencer ha fatto sapere di essere disposta a pensarci. Giulia è inarrestabile: potrebbe ...

Belen e Giulia De Lellis - la lite “per una questione di soldi”? : ecco cosa è stato scoperto : C’è maretta tra Belen Rodriguez e Giulia De Lellis. Secondo il settimanale Chi, la bella argentina avrebbe avuto un ‘rapporto clandestino’ con Andrea Damante quando lui stava con Giulia e lei con Andrea Iannone, attuale fidanzato della De Lellis. Secondo altre indiscrezioni di stampa, tra l’influencer e la showgirl ci sarebbe stato un litigio per questioni economiche. Nei giorni scorsi, inoltre, Giulia si è sfogata su Instagram lanciando accuse ...

Giulia De Lellis fa una confessione su Andrea Iannone : “Mi odia!” : Andrea Iannone: Giulia De Lellis fa una rivelazione inaspettata Giulia De Lellis, qualche ora fa, si è divertita a rispondere alle curiosità dei suoi fan su Instagram. Quest’ultimi, ovviamente, non si sono lasciati sfuggire l’opportunità di chiederle qualche curiosità sul suo nuovo compagno Andrea Iannone. L’esperta di tendenze, contro ogni previsione, ha prontamente replicato alla curiosità svelando un inaspettato retroscena ...

Giulia De Lellis e Belen Rodriguez Hanno Litigato? Ecco Cosa è Successo Tra le Due! : Tra Belen Rodriguez e Giulia De Lellis sembra essere in corso un litigio, tutti sono convinti che le due abbiano litigato e che si lancino delle frecciatine velate su Instagram. Ecco quindi Cosa è Successo realmente tra la showgirl e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Giulia De Lellis e Belen Rodriguez sembrano essere ai ferri corti, in molti in queste ore pensano che le due abbiano litigato anche se non è molto chiaro il motivo. Tutto ...

Giulia De Lellis in lite con Belen Rodriguez : “Il vero motivo” (e non c’entra Andrea Iannone) : Lo sfogo social di Giulia De Lellis è arrivato come un fulmine a ciel sereno su Instagram. Qualche giorno fa la ex corteggiatrice di Uomini e Donne e oggi influencer seguitissima (senza contare che il suo primo libro è subito balzato in testa alle classifiche) ha destabilizzato tutti i suoi follower quando sul suo Instagram è apparsa la Storia in cui era a dir poco furiosa. E ‘minacciosa’. “Potete dormire sonni tranquilli perché non ho voglia di ...

Giulia De Lellis mostra il regalo (a sorpresa) di Andrea Iannone : “Lui è unico al mondo” : Negli ultimi giorni non si fa che parlare di Giulia De Lellis e le frecciatine lanciate presumibilmente a Belen Rodriguez. Presumibilmente perché non c’è certezza che il destinatario del duro sfogo della ex corteggiatrice di Uomini e Donne oggi influencer con un libro all’attivo che domina le classifiche sia diretto proprio all’argentina, ma molti ne sono convinti. Ma perché questo presunto astio? Un passo indietro: nel suo sfogo Giulietta ha ...

Belen Rodriguez e Giulia De Lellis sarebbero in 'guerra' per affari (RUMORS) : Non accennano a placarsi i rumors sullo sfogo che ha avuto Giulia De Lellis contro qualcuno di non palesato qualche giorno fa. Le ultime novità che impazzano in rete sull'attacco che l'influencer ha fatto su Instagram, sembrano avvalorare la tesi che sia Belen Rodriguez la destinataria di tutto, ma non per ragioni sentimentali come inizialmente si ipotizzava. Pare che la romana e l'argentina stiano battibeccando a distanza per questioni legate ...