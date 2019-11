Emergenza incendi in Australia | situazione catastrofica in Queensland

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 13 novembre 2019)senza precedenti nella storia d’: in cenere un milione di ettari di terreno negli stati del New South Wales e del, minacciati i sobborghi di Sydney e di altre grandi, mentre le autorità avvertono che la lotta contro il fuoco potrebbe continuare per mesi. Ieri in New South Wales l’allerta era di livello “catastrofico“, con alte temperature, umidità bassissima e vento forte. Migliaia di vigili del fuoco hanno combattuto circa 130, che ancora minacciano decine di centri nei due Stati. Cando e vento forte hanno costretto alla dichiarazione di stato diin New South Wales, dove ieri sono rimaste chiuse quasi 600 scuole. Oggi la” si estende verso nord, in, dove infuriano 62 roghi. L'articoloininsembra essere il ...

infoitestero : In Australia l emergenza incendi è “catastrofica” - infoitestero : Australia, decine di incendi. Minacciata Sydney: stato d'emergenza - IpaziaCheyenne : @ellyesse Ma no, quale emergenza, Zichichi, o come se chiama lui, ha detto che non è vero. Incendi devastanti in Af… -