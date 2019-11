Professoressa Pino | chi è la supplente Il Collegio 4 Tutti innamorati | ' Bellissima!'

Fonte : ilsussidiario

(Di martedì 12 novembre 2019) Occhi a cuoricino quelli degli allievi maschi del4 quando fa il suo ingresso nella classe una nuova. La bellissimaè la, che insegna italiano al posto del professor Maggi che ha l’influenza. I maschietti sono in visibilio e regalano alla nuova insegnante complimenti di ogni genere. “Non ho mai visto un angelo fino ad oggi” ammette Ciupilan, “Sei bellissima” dichiara invece Cris. Qualcuno come Maggio addirittura lascia allail suo numero di telefono, chiedendo di chiamarlo. La prof non si scompone e anzi assegna voti bassi ai ragazzi che fingono di essere preparati solo per avvicinarsi a lei. “Mi state mancando di rispetto!” ammette infine la. (Aggiornamento di Anna Montesano)

figliovesuvio : Non si può passare dalla supplente Pino alla professoressa PetoLicchio in così poco tempo... Per gentile cortesia!!! #ilcollegio4 - gblln10 : La professoressa Pino queen femminista #ilcollegio - iosonodom_ : Professoressa Pino GIÁ TI AMO #IlCollegio -