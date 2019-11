Mediobanca | Del Vecchio vuole cambiare i vertici? La City punta su 4 banchieri

A Del Vecchio il 9 - 88% di Mediobanca. Ecco cosa succede in Piazzetta Cuccia : I numeri ufficiali confermano che è Leonardo Del Vecchio con la sua Delfin il primo azionista dell'istituto guidato da Alberto Nagel. Dietro Delfin c'è il finanziere bretone Vincent Bolloré con il 6,7%, osservatore attento ma formalmente non coinvolto in questa partita

Nagel risponde a Del Vecchio : Mediobanca va bene così com'è : Milano. Che cos'abbia in mente esattamente Leonardo Del Vecchio quando dice che Mediobanca dovrebbe essere più una banca d'investimento che adagiarsi sui risultati di Compass e Generali - le due partecipazioni più redditizie di Piazzetta Cuccia - non si sa esattamente. Resta il fatto che le critich

Rischio pantano per Del Vecchio In Mediobanca senza posti in Cda : Per Del Vecchio il Rischio-pantano in Mediobanca è sempre più concreto, almeno nell'immediato. L'imprenditore, ufficialmente al 6,94% ma ufficiosamente già all'8% (con l'obiettivo di arrivare al 14%-15%), vorrebbe una svolta sulla gestione e il rinnovamento di alcuni elementi delle governance di Piazzetta Cuccia, ma coi fondi che dopo l'ultima trimestrale sembrano ancora più a favore ...

Mediobanca - i conti spingono il titolo. Nagel : strategia ok ma ascolteremo Del Vecchio : L'istituto ha registrato utili migliori delle attese nel primo trimestre dell'esercizio 2019-2020. L'a.d. annuncia: il nuovo piano confermerà l'attuale modello di business perché ha portato buoni risultati. Le acquisizioni restano un'opzione ma non una via obbligata

L’offensiva di Del Vecchio su Mediobanca ha come alleato il silenzioso Mustier : Roma. Se è veritiero il proverbio che “chi tace sembra acconsentire” non sono molti i sostenitori di Leonardo Del Vecchio nel tentativo di rivoluzionare la strategia di Mediobanca attraverso la riduzione del peso in Assicurazioni Generali e mettendo in discussione l’amministratore delegato Alberto N

Mediobanca - Bolloré con Nagel : «Soddisfatti della sua gestione» : Il socio bretone di Mediobanca (la sua quota sfiora l’8%) si schiera in modo chiaro e inequivocabile a sostegno del ceo e della sua équipe.

Scenario Bollorè per Del Vecchio Mediobanca come la palude Tim : Leonardo del Vecchio inizia le manovre di avvicinamento all'assemblea degli azionisti di Mediobanca del 28 settembre con una mossa duplice: da un lato avrebbe assoldato un proxy advisor per spiegare ai piccoli azionisti (26% complessivo del capitale di Piazzetta Cuccia) la bontà della svolta da lui richiesta a Nagel e al top management, dall'altro starebbe sondando chi come Unicredit e Vincent Bolloré ha da tempo fatto ...