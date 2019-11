LIVE Italia-Malta 0-0 calcio femminile | Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA | Sabatino

Fonte : oasport

(Di martedì 12 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7′ Ammonita intanto Giugliano per una trattenuta su Theuma, nel cerchio di centrocampo. Inevitabile il provvedimento arbitrale. 7′ Palla dentro da destra di Giugliano per, la numero nove non trova l’appuntamento con il gol 6′ Angolo per l’, nulla di fatto. 5′! La sua conclusione, al termine di una bellissima combinazione Fusetti-Giugliano-Girelli-Giugliano viene respinta in angolo dall’estremo difensore Xuereb. 4′ Ci provacercando Lipman in area di rigore, ma il servizio per lei è impreciso. 2′ Cercatain profondità, non ci arriva l’attaccante. 1′ SI COMINCIA! E’A MUOVERE IL PRIMO PALLONE. h 14.13 Strette di mano, foto di rito e sorteggio: fra poco si parte! h 14.12in maglia verde,in maglia rossa. Inni ...

