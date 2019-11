Juventus | Chiellini si confessa | “Da piccolo tifavo Milan Vi svelo l’avversario più

Buffon : 'Nella Juventus Chiellini ha lo stesso peso di Cristiano Ronaldo' : Uno dei giocatori più rappresentativi della Juventus passata, presente e futura è sicuramente Gianluigi Buffon che in una lunga intervista rilasciata ieri sera ai microfoni della trasmissione Mediaset "Tiki Taka" ha fatto il punto sul nuovo modo di stare in campo della squadra, sul peso dell'infortunio di Chiellini, e di altri argomenti personali. Innanzitutto il portiere ha sottolineato che l'assenza del capitano pesa quanto un'ipotetica ...

Juventus - Giorgio Chiellini su Cristiano Ronaldo : "Una multinazionale vivente" : Cristiano Ronaldo "non potrà mai prendersela di lusso, per come è fatto. È uno che ha degli obiettivi quotidiani troppo importanti, tutto quello che fa lo fa con estrema attenzione e misura. Anche a 34 anni, quando è arrivato lui, c’era in me la voglia di carpire qualcosa. E lui è uno che ti dà tant

Juventus - Chiellini si racconta : “torno a marzo - pronto per l’Europeo. CR7 è una iena. Ritiro? Tra due anni” : Il capitano della Juventus ha analizzato tanti temi, sottolineando come chiuderà la sua carriera tra un paio di stagioni L’infortunio continua a tenerlo fuori causa, il suo rientro in campo è previsto intorno a febbraio-marzo, ma intanto Giorgio Chiellini non smette di lavorare per farsi trovare pronto in vista dell’importante finale di stagione. Massimo Paolone/LaPresse C’è una Champions da provare a vincere e un Europeo ...

Juventus - Chiellini : “Ho deciso quando smettere” - svelata la data del ritiro : Giorgio Chiellini, difensore e capitano della Juventus, si è raccontato a “La Gazzetta dello Sport”. Il centrale bianconero ha parlato del suo ritiro e della carriera che vorrebbe intraprendere in futuro: “Quanto giocherò ancora? Un paio d’anni. Non di più. A me piacerebbe fare una carriera dirigenziale. Con grande calma perché penso che l’errore più grande di noi calciatori, finita la carriera, è pensare di ...

Chiellini Juventus - il capitano annuncia il ritiro : “Ecco quando smetterò” : Chiellini Juventus- Intervistato sulle pagine della “Gazzetta dello Sport“, Giorgio Chiellini ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sull’attuale stagione e anche sul suo prossimo e potenziale ritiro. Il difensore ha ammesso che giocherà per un altro paio d’anni prima di appendere le scarpette al chiodo. Futuro da dirigente e non d’allenatore: questo il piano dell’attuale difensore ...

Inter-Juventus - probabili formazioni : Sanchez - Chiellini e Douglas Costa indisponibili : Inter-Juventus di domenica 6 ottobre è senza dubbio una partita che mette di fronte le due formazioni che, insieme al Napoli, sono le più serie candidate alla conquista dello scudetto. Le due contendenti arrivano allo scontro diretto in un buon stato di forma dal momento che in campionato hanno raccolto solo vittorie tranne nella trasferta di Firenze dei bianconeri nel quale i campioni d’Italia in carica sono stati fermati sul pareggio. Esiti ...