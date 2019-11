Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 12 novembre 2019) “La conferma di Walter Mazzarri, primo del 4-0 a Brescia, per me non era una scelta. Io non ho mai pensato neanche per un secondo di poter cambiare il mio allenatore, che ho inseguito per molti anni. Soltanto un mese e mezzo, due mesi fa parlavamo di rinnovo. Cosa di cui evidentemente torneremo a parlare appena lo decideremo insieme, ma è una cosa che andrà fatta nel prossimo futuro”. Sono le parole del presidente delUrbano, a Milano, a margine di un evento della rivista ‘Bell’Italia’ diEditore, organizzato in collaborazione con Borsa italiana, a Palazzo Mezzanotte. “La squadra si è ricompattata, ha fatto un risultato ottimo sabato scorso a Brescia, ma aveva già dato un segnale forte contro la Juve, pur perdendo la partita, ma meritando di più. Poi, quando non fai punti, è sempre una cosa brutta e devi cominciare a farne. ...

CalcioWeb : 'Esonero #Mazzarri?', #Cairo esce allo scoperto: la rivelazione del patron del #Torino - gazzettaGranata : Sondaggio, esonero Mazzarri senza vittoria a Brescia? Il sì vince di poco #TorinoFC #FVCG #SFT - infoitsport : Sondaggio, esonero Mazzarri senza vittoria a Brescia? Il sì vince di poco -