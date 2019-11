Bolivia, presidente Murales si dimette

Ilno Evo Morales ha annunciato le sue dimissioni. Ha lasciato La Paz e potrebbe chiedere rifugio in Argentina.Lo riferiscono i media dell'America Latina. Al momento,Morales si troverebbe a Cochabamba, la regione dove ha cominciato la sua attività politica come leader dei 'cocaleros'. Una fonte di Buenos Aires rivela che Morales ha chiesto rifugio,anche ad altri Paesi vicini. "Non finisce qui. Gli umili e i poveri continueranno la lotta per uguaglianza e pace",dice Morales in un video da un luogo sconosciuto.(Di domenica 10 novembre 2019)