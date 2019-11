LIVE Ciclismo su pista | Coppa del Mondo Glasgow 2019 in DIRETTA | l’Italia mette paura

Fonte : oasport

(Di venerdì 8 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:49 Momento di premiazioni qui aora, con il quartetto azzurro dell’inseguimento maschile che sale sul secondo gradino del podio dopo una grandissima prestazione. 21:45 Dopo che il cronometro aveva annunciato un clamoroso pari merito, un aggiornamento nei tempi stabilisce che è la Russia a trionfare per soli tre millesimi in 32.789. 21:43 Tutto pronto per la finalissima di questa team sprint femminile che vedrà inil duo cinese Zhuang-Zhong che sfiderà la coppia russa Rogovaya-Shmeleva. 21:42 Terzo posto per il Team Erdogas in 32.953. 21:41 Partite ora le ragazze impegnate nella finale per il bronzo della velocità olimpica femminile. Ad affrontarsi saranno la Lituania (Marozaite-Krupeckait) e il Team Erdogas (Grabosch-Friedrich). 21.41 Grazie a questo secondo posto, l’Italia consolida la propria posizione ...

