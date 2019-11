Volley femminile | Serie A1 2019-2020 | Busto Arsizio espugna Perugia e sale al quinto posto

Pallavolo – Serie A1 Femminile : l’Imoco Volley batte la Zanetti e torna in vetta : Campionato di Serie A1 Femminile: l’Imoco Volley batte anche la Zanetti, il 3-0 riporta le pantere sole in vetta. Giovedì si chiude la 5ª giornata con Bartoccini Fortinfissi-Unet E-Work Mantiene l’imbattibilità stagionale l’Imoco Volley Conegliano, che nel primo posticipo della 5ª giornata del Campionato di Serie A1 Femminile supera 3-0 la Zanetti Bergamo e riconquista la vetta solitaria della classifica. Di fronte ai ...

Volley femminile - Serie A1 2019-2020 : Conegliano non si ferma più - sesta vittoria consecutiva! Egonu e Sylla stendono Bergamo : Conegliano conferma la propria imbattibilità stagionale e infila la sesta vittoria consecutiva nella Serie A1 2019-2020 di Volley femminile. Le Campionesse d’Italia hanno sconfitto Bergamo per 3-0 (25-21; 29-27; 25-16) davanti al proprio pubblico del PalaVerde nel posticipo della quinta giornata (le Pantere hanno già giocato una partita originariamente in calendario a dicembre perché in quel frangente saranno impegnate nel Mondiale per ...

Volley femminile - le migliori italiane della 5^ giornata di Serie A1. Chirichella granitica - Mingardi scatenata - vola Bechis : Nel weekend si sono disputate cinque partite valide per la quinta giornata della Serie A1 di Volley femminile. Deve scendere ancora in campo la capolista Conegliano che questa sera incrocerà Bergamo mentre Busto Arsizio e Perugia si sfideranno giovedì sera. Di seguito le migliori italiane di questo turno di campionato. CRISTINA Chirichella. Capitana insostituibile nello scacchiere di Novara, la squadra sta giocando con tre schiacciatrici da ...

Volley femminile - Serie A1 2019-2020 : quinta giornata. Novara batte Scandicci e aggancia Conegliano in testa - Brescia batte Firenze : Nel pomeriggio si sono disputate quattro partite valide per la quinta giornata della Serie A1 2019-2020 di Volley femminile. Novara ha vinto il big match contro Scandicci al tie-break dopo essere stato sotto per 2-1 e ha così agganciato Conegliano in testa alla classifica ma le Campionesse d’Italia potranno allungare nuovamente domani sera quando incroceranno Bergamo nel posticipo. Le piemontesi si sono fatte prendere per mano da Elitsa ...

Volley femminile - Serie A1 2019-2020 : quarta giornata. Chieri batte Cuneo nell’anticipo - Grobelna sugli scudi : Chieri ha sconfitto Cuneo per 3-1 (23-25; 25-12; 25-23; 25-23) nell’anticipo della quinta giornata della Serie A1 2019-2020 di Volley femminile, il derby piemontese ha sorriso alla Fenera che infila la terza vittoria in campionato e si issa al quarto posto in classifica con nove punti all’attivo mentre la Bosca San Bernardo incappa nel terzo ko stagionale e rimane al nono posto con 6 punti. Chieri ha fatto la differenza a suon di ...

Volley femminile - Serie A1 2019-2020 : quarta giornata. Conegliano suda a Caserta - +2 su Novara. Scandicci batte Monza - ok Firenze : Serata di Halloween dedicata alla quarta giornata della Serie A1 di Volley femminile che si è completata dopo la vittoria di Novara su Busto Arsizio nell’anticipo di ieri. Conegliano si conferma in testa alla classifica infilando la quinta vittoria consecutiva ma le Campionesse d’Italia soffrono tantissimo sul campo di Caserta e si impongono soltanto al tie-break con i 17 punti di Kimberly Hill, i 10 di Paola Egonu e gli 11 di Indre ...

Volley femminile - Serie A1 : quarta giornata. Conegliano vuole il pokerissimo a Caserta. Monza e Scandicci : chi si prende la boccata d’ossigeno? : C’è aria di play-off con largo anticipo in almeno due dei sei campi dove si gioca la quarta giornata di Serie A1 femminile di Volley. Dopo l’anticipo di ieri sera Igor Gorgonzola Novara e Unet-E Work Busto Arsizio, oggi fari puntati su Monza dove si affrontano le due big che più hanno incontrato difficoltà e deluso in questa prima parte di stagione, la Saugella e la Savino del Bene Scadicci. Per entrambe (Scandicci due successi, ...

Volley femminile - Serie A1 2019-2020 - anticipo quarta giornata : Novara vince la battaglia con Busto Arsizio e risale la china : Più forte della sfortuna, la Igor Gorgonzola Novara batte 3-1 la Unet E-Work Busto Arsizio che, non più tardi di domenica, aveva pagatro dazio alla malasorte perdendo il libero Leonardi per infortunio. Una battaglia, durissima e lunghissima, con due squadre che si sono equivalse, decisa da qualche particolare, dal killer instinct che hanno alcune giocatrici piemontesi, come Hancock, lucidissima nei momenti delicati del match, e Vasileva, ...

Volley - Serie A1 femminile - le migliori italiane della terza giornata. Egonu sempre protagonista. Cambi da Nazionale : terza giornata di Serie A1 meno “italiana” delle prime con un numero limitato di giocatrici indigene protagoniste. Vediamo come è andata. PAOLA Egonu: È lei l’anima di Consegkiano che domina in lungo e in largo. Altra super partita con Casalmaggiore: 19 punti in tre set, 47% di ordinanza in attacco e tre muri e le venete volano. MONICA DE GENNARO: Se Conegliano vola è merito anche del suo libero che chiude l’incontro con uno stellare 88% di ...

Volley - serie A1 femminile - 3. giornata. Casalmaggiore prova a fermare la fuga di Conegliano - che derby tra Busto e Brescia! : Ci prova la E’Più Pomì Casalmaggiore a fermare la folle corsa della capolista Imoco Conegliano, già a quota tre vittorie su altrettante partite giocate finora (anticipo compreso). Le venete affrontano tra le mura amiche la squadra lombarda che ha iniziato bene la sua stagione, costringendo al tie break Scandicci e andando ad espugnare il campo di Perugia. Al momento Conegliano è apparso “ingiocabile” ma non è mai detta ...

Volley femminile - Qualificazioni Olimpiadi 2020 : definite date - sedi e squadre dei tornei continentali. In palio 5 pass per Tokyo : Ci sono ancora cinque posti per il torneo di Volley femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020, sette squadre si sono già assicurate il pass per i Giochi mentre le altre cinque formazioni meritevoli della passerella a cinque cerchi usciranno fuori dai tornei di qualificazione su base continentale che si disputeranno a gennaio 2020. La FIVB ha comunicato le date e le sedi dei cinque tornei preolimpici, sono state rese note anche le Nazionali che ...

Volley femminile - Serie A1 : strepitosa rimonta di Novara - Firenze battuta al tie-break. Vasileva e Chirichella decisive : Novara torna alla vittoria dopo il ko di domenica pomeriggio contro Brescia, questa volta il tie-break sorride alle Campionesse d’Europa che hanno sconfitto Firenze per 3-2 (25-27; 23-25; 25-16; 25-18; 15-11) nell’anticipo della decima giornata della Serie A1 di Volley femminile che è andato in scena oggi perché a dicembre le piemontesi saranno impegnate nel Mondiale per Club. Le rosablù hanno così incamerato il secondo successo ...