LIVE Olimpia Milano-Baskonia Vitoria | Eurolega basket in DIRETTA | vantaggio per gli

(Di giovedì 7 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12-10 Splendido contropiede dichiuso dal sottomano di Brooks. 10-10 Un solo libero per Brooks. Timeout di Messina, che mette una pausa ad un inizio di partita infuocato. 9-10 Tripla frontale di Vildoza. 9-7 Arresto e tiro dalla lunetta per Roll. 7-7 Penetrazione di Shengelia che trova i suoi primi due punti. Terza palla persa consecutiva dache si è bloccata in attacco. Cinque minuti a fine primo quarto. 7-5 Shields con una bella penetrazione e appoggio al tabellone. 7-3 Tripla di Janning che sblocca il. 7-0 TRIPLAAAAA! ROLL! 4-0 Micov esce dal blocco e brucia la retina. 2-0 Splendido canestro di Scola, con il suo solito movimento in post. Primo possesso per. 20.45: COMINCIA LA PARTITA 20.43: Questi i quintetti titolari: Rodriguez, Roll, Micov, Scola, Tarczewski.: Vildoza, Janning, ...

