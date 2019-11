Piacere Maisano | su Tv8 le stories d’attualità dell’ex Iena

Fonte : davidemaggio

(Di mercoledì 6 novembre 2019) MarcoTv8 ’strappa’ a Le Iene Marco, uno degli inviati più capaci, e lo piazza al timone di un nuovo programma d’attualità. Da oggi, 6 novembre, in seconda serata il giornalista condurrà, un approfondimento in sei puntate sui temi caldi dell’informazione realizzato attraverso l’occhio di un telefonino in mano al cronista e la telecamera di un filmaker. Tra gli argomenti affrontati, il cambiamento climatico, le nuove frontiere dell’alimentazione, la fede, i nuovi paradisi nel deserto, i vantaggi della moderna tecnologia e la “nuova” quarta età., che ha lavorato anche a Nemo su Rai2, si è fatto notare al pubblico soprattutto per i propri reportage dall’estero, in zone rischiose e in territori di guerra. Su Tv8 documenterà gli eventi politici e sociali come se fossero storie social, esternando le proprie ...

