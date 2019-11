Diabete di tipo 2 | la sostanza presente nella plastica che aumenta il rischio

Diabete di tipo 2 - bere tè nero previene glicemia alta? Lo studio : Diabete di tipo 2, bere tè nero fa bene e previene glicemia alta. Secondo alcuni studi in alcune nazioni dove si beve giornalmente tè nero

Sostanza attiva il grasso bruno e migliora il profilo metabolico : contrasta l’obesità e riduce il rischio di Diabete di tipo 2 : attiva il grasso bruno e migliora il profilo metabolico. I dati di un nuovo studio preclinico innovativo su una Sostanza promettente contro l’obesità e le patologie metaboliche, il finerenone, sono stati presentati oggi a Roma al meeting annuale dell’Esac (European Section on Aldosterone Council), presso il Centro ricerche dell’Irccs San Raffaele. Al centro degli interventi, di oltre 80 esperti di livello internazionale, le ...

Diabete e cioccolato : un tipo “speciale” tiene a bada la glicemia alta e protegge il sistema cardiovascolare : Un quadretto da sgranocchiare dopo cena, una fetta di pane coperta di crema al cacao e nocciole al mattino. Per molti, ma non per i diabetici: devono accontentarsi di prodotti speciali senza zucchero, perché quello contenuto in cioccolatini, tavolette e creme fa alzare troppo la glicemia. Per questi pazienti arriva un cioccolato ‘speciale‘, messo a punto da ricercatori del Dipartimento di Medicina interna e Scienze mediche ...

Diabete di tipo 2 : farmaco per il controllo della glicemia ottiene la rimborsabilità in Italia : Da oggi, nel nostro Paese, i pazienti con Diabete di tipo 2 hanno a disposizione una nuova opzione terapeutica orale, in grado di offrire non solo un efficace controllo glicemico, ma anche di unire protezione e sicurezza cardiovascolare. È stata, infatti, concessa dall’Agenzia Italiana del farmaco la rimborsabilità all’associazione empagliflozin/linagliptin come terapia nella popolazione adulta con Diabete di tipo 2. Frutto dell’Alleanza in ...

Diabete tipo 2 - si può guarire con la dieta : I pazienti con Diabete di tipo 2 possono guarire grazie alla perdita del 10% circa del proprio peso corporeo entro pochi anni dalla diagnosi. Questa è la principale conclusione di uno studio condotto da un team scientifico attivo presso l’Università di Cambridge. I dettagli in merito sono stati pubblicati sulle pagine della rivista Diabetic Medicine. Il rapporto tra la remissione del Diabete di tipo 2 e il dimagrimento è stato più volte ...

Il peso alla nascita rivela il rischio di Diabete tipo 2 : I bambini nati con un peso pari o inferiore a 2,7 kg incorrono in un rischio maggiore di sviluppare diabete di tipo 2 da adulti: lo ha scoperto una ricerca presentata al congresso dell’Associazione europea per lo studio del diabete. I ricercatori ?hanno dimostrato che i bambini nati sottopeso sviluppano la malattia oltre un anno prima rispetto ai coetanei venuti alla luce con peso nella norma: ciò anche se presentano obesità meno grave al ...

Diabete tipo 2 : la dieta e gli alimenti che “sciolgono” l’eccesso di grasso nel fegato : Uno studio condotto da ricercatori della Società italiana di diabetologia Sid presso l’Università Federico II di Napoli, presentata al Congresso dell’Associazione europea per lo studio del Diabete EASD ha rilevato che una dieta, ben nota per i suoi benefici sulla salute, “scioglie” il grasso accumulato nel fegato. L’analisi degli esperti ha mostrato che contro la steatosi epatica (accumulo di grasso nel fegato) fa ...

Gli esperti lanciano l’allarme : il Diabete di tipo 2 compare sempre più di frequente in età giovanile : Gli esperti lanciano l’allarme: il diabete di tipo 2, tipico dell’adulto, compare sempre più di frequente in età giovanile. Questa condizione negli adolescenti assume una particolare aggressività e condiziona la comparsa di complicanze micro e macrovascolari in età più precoce. Di seguito l’intervento del professor Francesco Purrello, presidente SID, al 55° congresso annuale dell’EASD in corso a Barcellona. La prevalenza del diabete di tipo 2 ...

In aumento i giovani con Diabete tipo 2 - e la malattia è sempre più aggressiva : Una ricerca presentata al 55° Congresso dell’Associazione europea per lo studio del diabete EASD ha rilevato che la proporzione di giovani con diagnosi di diabete tipo 2 è aumentata a partire dall’inizio del secolo: proprio in questa fascia di età, inoltre, la malattia si presenta più aggressiva e con un peggiore profilo metabolico. Ricercatori dell’Università di Melbourne hanno condotto un’analisi, utilizzando il sistema ...

Il livello di colesterolo “buono” un primo segnale di Diabete tipo 2 : Secondo un nuovo studio presentato al 55° Congresso della European Association for the Study of diabetes (EASD), in corso a Barcellona, primi segnali del diabete di tipo 2, che si sviluppa in età adulta, possono essere osservati in bambini di appena 8 anni e anche più piccoli, decenni prima che possa essere diagnosticato. Analizzando le informazioni genetiche note per aumentare le possibilità di diabete di tipo 2 in età adulta, insieme a misure ...

Obesità fattore di rischio più pericoloso per il Diabete di tipo 2 : Importante scoperta scientifica. Il fattore di rischio più pericoloso per il diabete di tipo 2 è l’Obesità. L’indicazione arriva da

Trapianto di isole pancreatiche : oltre a guarire il Diabete di tipo 1 - protegge dal rischio frattura : Le persone con diabete di tipo 1 hanno un maggior rischio di fratturarsi rispetto al resto della popolazione. La carenza di insulina sembra giocare un ruolo importante nel determinare la fragilità ossea associata al diabete di tipo 1. Il Trapianto di pancreas consente di ripristinare la fisiologica produzione di insulina, permettendo così di guarire dal diabete. Tuttavia, gli effetti del Trapianto di pancreas sul rischio di frattura non sono ...

Vitamina D - sindrome metabolica - Diabete di tipo 2 e steatosi epatica : attenzione all’eccesso di calorie : La Vitamina D gioca un ruolo importante in diversi processi metabolici e infiammatori. In particolare nell’ambito delle patologie correlate all’insulino-resistenza è stata evidenziata una stretta associazione tra ridotti livelli circolanti di Vitamina D e sindrome metabolica, diabete di tipo 2 e steatosi epatica. Esperimenti condotti su modelli animali di obesità portano ad ipotizzare che in condizioni di eccesso di calorie, il recettore della ...

Il grasso che riveste il cuore può determinare scompenso cardiaco - una complicanza frequente nelle persone obese con Diabete di tipo 2 : L’obesità interessa il 20 per cento della popolazione adulta nei Paesi occidentali, mentre il sovrappeso arriva a coinvolgerne il 50 per cento. Entrambe le condizioni rappresentano un importante fattore di rischio per lo sviluppo di complicanze cardio-metaboliche quali diabete di tipo 2, ipertensione arteriosa e infarto del miocardio. Questo rischio è determinato soprattutto dall’aumento del tessuto adiposo viscerale, che rappresenta quella ...