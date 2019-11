L’Italia Under 17 di calcio ha battuto il Messico e si è qualificata agli ottavi di

Mondiali Under 17 – Vittoria e qualificazione per L’Italia - Messico battuto e ottavi di finale in tasca : La squadra di Nunziata supera il Messico nei minuti di recupero, ottenendo così il pass per gli ottavi di finale della rassegna iridata Obiettivo raggiunto per l’Italia ai Mondiali Under 17, gli azzurri infatti conquistano il pass per gli ottavi di finale battendo il Messico, bissando la Vittoria ottenuta all’esordio contro le Isole Salomone. Una prestazione solida quella degli azzurri, che riescono a piegare a proprio favore ...

Calcio - Mondiali Under17 2019 : L’Italia supera 2-1 il Messico e approda agli ottavi di finale : L’Italia vince ancora e vola agli ottavi di finale dei Mondiali Under17 di Calcio in corso di svolgimento in Brasile. Gli Azzurrini di mister Nunziata, infatti, allo Estadio Bezerrão di Gama superano in extremis il Messico per 2-1 e passano il turno con 90 minuti di anticipo. A questo punto per garantirsi il primo posto nel Gruppo F sarà sufficiente un pareggio contro il Paraguay nell’ultimo impegno. Il match di Gama si decide nel ...

Judo : i convocati delL’Italia per gli Europei Under 23 e per l’Oceanian Open di Perth : Il Judo non si ferma neanche questo weekend con la Nazionale italiana che sarà impegnata su due fronti per prolungare l’inerzia positiva degli eccelsi risultati raccolti da Manuel Lombardo e Odette Giuffrida negli ultimi Grand Slam. Da venerdì 1 a domenica 3 novembre a Izhevsk, in Russia, va in scena il Campionato Europeo Under 23 2019 con lo staff tecnico azzurro che ha convocato 16 atleti di cui 7 uomini e 9 donne. Di seguito la ...

Mondiali Under 17 – Esordio col botto per L’Italia - splendida cinquina degli azzurri alle Isole Salomone : La selezione del ct Nunziata non lascia scampo ai pari età delle Isole Salomone, cominciando con il piede giusto i Mondiali Under 17 Buona la prima per l’Italia ai Mondiali Under 17, in corso di svolgimento in Brasile. Al “Bezerrao” di Brasilia, gli azzurrini non lasciano scampo alle Isole Salomone, battute con un rotondo 5-0 nella prima giornata del Gruppo F, che comprende anche Messico e Paraguay. La formazione del ct ...

Mondiali calcio under 17 - L’Italia sfida le Isole Salomone. Che Nazione è? Un Paese lontanissimo e sconosciuto - tra spiagge e mare da brividi : Questa sera (ore 21.00) l’Italia esordirà ai Mondiali under 17 di calcio, a XXX (Brasile) gli azzurrini affronteranno le Isole Salomone in un incontro da vincere a tutti i costi per puntare concretamente alla qualificazione agli ottavi di finale della rassegna iridata di categoria. La nostra Nazionale sarà priva di due giocatori di rango come Sebastiano Esposito e Lorenzo Colombo (l’interista è stato trattenuto da Antonio Conte viste ...

Basket : Adriano Vertemati nuovo coach delL’Italia Under 20 - a Capobianco Under 18 e 17. Tutto invariato nel settore femminile : Sono stati comunicati in giornata, dal Consiglio Federale della FIP, i nomi di coloro che alleneranno le Nazionali giovanili dell’Italia nelle varie manifestazioni di quest’estate. Le selezioni azzurre, in particolare, affronteranno i sei Europei di Division A, tre con gli uomini ed altrettanti con le donne, più i Mondiali Under 17 che saranno disputati dai maschi. La novità principale riguarda la panchina dell’Under 20, affidata ad ...

Basket : Adriano Vertemati nuovo coach delL’Italia Under 20 - a Capobianco Under 18 e 17. Tutto invariato nel settore femminile : Sono stati comunicati in giornata, dal Consiglio Federale della FIP, i nomi di coloro che alleneranno le Nazionali giovanili dell’Italia nelle varie manifestazioni di quest’estate. Le selezioni azzurre, in particolare, affronteranno i sei Europei di Division A, tre con gli uomini ed altrettanti con le donne, più i Mondiali Under 17 che saranno disputati dai maschi. La novità principale riguarda la panchina dell’Under 20, ...

Calcio - Mondiali Under17 : le favorite. Brasile e Spagna partono in pole position. Occhio alL’Italia : Prenderanno il via sabato 26 ottobre i Mondiali Under17 che si disputeranno in Brasile. Parteciperanno alla manifestazioni le più forti nazionali di categoria del mondo. Tra questa anche l’Italia che, nonostante l’assenza della stella Esposito, può contare su una rosa di altissimo profilo. Complicato stabilire una griglia di partenza visto che si tratta di giocatori giovanissimi che si stanno ancora formando a livello calcistico. I ...

Calcio - Mondiali Under17 2019 : le avversarie del girone delL’Italia. Gli azzurri affronteranno Messico - Paraguay e Isole Salomone : Ormai ci siamo mancano pochi giorni all’inizio dei Mondiali Under17 in programma dal 26 ottobre al 17 novembre in Brasile. L’Italia sarà nel Gruppo F insieme a Messico, Paraguay e Isole Salomone. Il regolamento della competizione è abbastanza semplice, le prime due classificate e le quattro migliori terze dei sei gironi accederanno agli ottavi di finale dove incomincerà la fase a eliminazione diretta. Sulla carta il percorso per gli ...

Calcio - Mondiali Under17 : i convocati delL’Italia ai raggi X. Wilfried Gnonto sostituisce il grande assente Esposito : Ormai mancano pochi giorni all’inizio degli attesi Mondiali Under17 che si disputeranno in Brasile dal 26 ottobre al 17 novembre. A guidare l’Italia sarà Carmine Nunziata che ha scelto con grande cura i 21 azzurri che parteciperanno alla manifestazione iridata. La formula del torneo prevede 24 squadre, suddivise in sei gironi. Le prime due classificate di ciascun raggruppamento accederanno agli ottavi di finale, oltre alle migliori ...

Calcio - Mondiali Under17 2019 : il calendario delle partite delL’Italia. Orari - tv e streaming : Dal 26 ottobre al 17 novembre andranno in scena in Brasile i Mondiali 2019 Under17 di Calcio. Una rassegna che vedrà 24 squadre contendersi il titolo iridato, suddivise in sei gironi. Le prime due classificate di ciascun raggruppamento accederanno agli ottavi di finale, oltre alle migliori quattro terze. Vi sarà anche l’Italia di Carmine Nunziata, che si augura di recitare un ruolo da protagonista. Gli azzurrini, però, dovranno fare a meno ...

Calcio - Mondiali Under17 : i 21 convocati delL’Italia di Carmine Nunziata. Tanta Inter in rosa - assente Esposito : E’ stato reso noto l’elenco dei convocati dell’Italia di Carmine Nunziata ai Mondiali 2019 Under17 di Calcio, che si disputeranno in Brasile dal 26 ottobre al 17 novembre. Una rassegna iridata con 24 squadre, suddivise in sei gironi. Le prime due classificate di ciascun raggruppamento accederanno agli ottavi di finale, oltre alle migliori quattro terze. Gli azzurrini se la vedranno con il Paraguay, il Messico e le Isole ...

L’arbitro va in confusione - Kean reagisce e L’Italia non sfonda : reti bianche in Irlanda per l’Under 21 : Un’Italia Under 21 tutt’altro che brillante esce dal campo con un pari dal campo dell’Irlanda in occasione della seconda gara di qualificazione ad Euro 2021. Gli azzurrini di Nicolato vanno ad intermittenza, pungono poco e si fanno condizionare dalle provocazioni e dalla fisicità degli irlandesi, per non dimenticare una direzione arbitrale del tutto confusionaria. Primo tempo soporifero per Pinamonti e compagni, a parte ...

Calcio - Qualificazioni Europei under 21 2021 : Kean espulso - L’Italia non va oltre lo 0-0 in Irlanda : Una trasferta difficile, com’era prevedibile. L’Italia under 21 non si sblocca e non va oltre il pari al Tallaght Stadium in quel di Dublino: in casa dell’Irlanda, nella seconda partita di Qualificazione agli Europei 2021 per gli Azzurrini, è solo 0-0. Pochissime opportunità, tanta noia e nervosismo nel match in terra irlandese. Da segnalare l’espulsione di Moise Kean. I Verdi di casa possono esultare, trovandosi ancora ...