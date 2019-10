WWE Crown Jewel – ‘The Fiend’ risorge dalle fiamme e batte Rollins | show di Tyson Fury

Fonte : sportfair

(Di giovedì 31 ottobre 2019) ‘The Fiend’Seth, esordio super per, Natalya e Lacey Evans fanno la storia: i risultati di WWE2019 La WWE lascia i confini americani per sbarcare in Arabia Saudita per una nuova edizione del PPV. Si rinnova l’appuntamento con i fan mediorientali che rispondono con grande calore riempiendo il King Saud University Stadium di Riad per assistere al grandedel wrestling americano. Kickoff: Battle Royal 20 uomini La serata si apre con il consueto Kickoff che vede una Battle Royal per decidere il primo sfidante allo USA Championship di AJ Styles. Il match è vinto da Humberto Carrillo: Rowan tradisce Harper eliminandolo a sorpresa e l’ex NXT ne approfitta per fare lo stesso con lui e prendersi la vittoria. Intato R-Truth si riappropria del titolo 24/7. Brock Lesnar (C) vs Cain Velasquez Il primo match della main card vede ...

