Lodovica Comello è incinta e lo annuncia con una foto su Instagram

Fonte : forzazzurri

(Di giovedì 31 ottobre 2019) La conduttrice e cantantehato sul suo profilodi essere. La 29enne che è diventata famosa per essere stata una delle star della serie di Disney Channel, Violetta, ha voluto condividere con i suoi fan questa lieta notizia, approfittando dell’avvento di Halloween e giocando sull’arrivo di una dolce sorpresa. L’annuncio suNel 2015 si sono celebrate le nozze con il suo fidanzato, il produttore televisivo argentino, Tomas Goldschmidt e a distanza di quattro anni dalla cerimonia, i due diventeranno genitori. Un annuncio importante che però la conduttrice di Italia’s Got Talent ha voluto sdrammatizzare giocando con il suo fidanzato e prendendo spunto dal notorio detto “dolcetto o scherzetto” che in questi giorni impera ovunque. Lain un’intervista di qualche anno fa aveva ...

justinexrsc : RT @ItsChiaraPre: Lodovica Comello è incinta E IO SONO ANCORA FERMA A QUANDO FACEVA FRANCESCA IN VIOLETTA, QUANTO SONO VECCHIA https://t.c… - 93allthislov : RT @ItsChiaraPre: Lodovica Comello è incinta E IO SONO ANCORA FERMA A QUANDO FACEVA FRANCESCA IN VIOLETTA, QUANTO SONO VECCHIA https://t.c… - waterme47421884 : RT @sentjrsiultimi: RAGA LODOVICA COMELLO È INCINTA MA COME È POSSIBILE AIUTO IO SONO ANCORA FERMA QUI -