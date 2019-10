Calciomercato Juventus | per il mercato di gennaio ipotesi Haaland

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Lapensa già al futuro e avrebbe messo nel mirino uno dei migliori giovani del panorama calcistico europeo. Stiamo parlando di Erling Braut, fortissimo attaccante che milita nelle fila del Red Bull Salisburgo. Il giocatore di nazionalità norvegese è andato a segno anche contro il Napoli in Champions League, siglando una doppietta che però non è bastata ad evitare la sconfitta contro il club partenopeo. Un gol su rigore e uno di testa, da rapace d'area, che certificano l'ottimo senso del gol die anche il suo notevole stato di forma. L'estate scorsaha messo a segno ben nove reti in una partita (contro l'Honduras) al Mondiale Under 20 e in Champions League ha iniziato alla grandissima, essendo stato autore di sei gol in tre partite disputate (contro Genk, Liverpool e Napoli). Grazie alle sue caratteristiche fisiche imponenti (centonovanta centimetri di ...

