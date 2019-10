Mentre i governanti litigano sul crocifisso in aula | la scuola italiana cade a pezzi | i

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Edifici antisismici? No. Libri? No. Internet? Sì. Ricchezza: No. Istruzione: non pervenuta. Questa è solo una piccola parte della fotografia attuale degli studenti italiani. Iperconnessi alla rete, i giovani leggono poco o nulla al di fuori di ciò che viene loro imposto a. Gli edifici scolastici sono vetusti e solo uno su cinque presenta tutti i dovuti criteri antisismici. A scattare la ‘fotografia’ dell’istruzione in Italia e dei giovani studenti è ll tempo dei bambini, il decimo “Atlante dell’infanzia a rischio” stilato di Save the Children, l’organizzazione internazionale che ha l’ambizioso obiettivo di salvare i più piccoli e garantire loro un futuro. In Italia sono oltre un milione e 260 mila i bambini che vivono in condizioni di povertà assoluta e negli ultimi dieci anni sono triplicati. Di questi bambini: 563 mila vivono nel ...

