Manovra | risposte all' UE entro mercoledì | Alle 21 il Consiglio dei Ministri

Fonte : blogo

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Aggiornamento ore 18:30 - La convocazione deldeiè slittata di due ore: inizialmente era prevista19, ora è stato indicato un nuovo orario, le 21. Evidentemente si stanno prolungando gli incontri a Palazzo Chigi del Premier Giuseppe Conte con le delegazioni dei diversi partiti che aderiscono al governo. Il Presidente delincontra in queste ore, separatamente, Luigi Di Maio e una delegazione del M5S, Dario Franceschini e Antonio Misiani per il Pd, Teresa Bellanova e Luigi Marattin per Italia Viva e una rappresentanza di Leu guidata da Roberto Speranza. Intanto l'Italia ha fatto sapere che risponderà alla Commissione UE23 ottobre. L'UE chiede chiarimenti all'ItaliaLunedì 21 ottobre 2019, ore 13:10 - La Commissione Europea invierà oggi una lettera all'Italia per chiedere alcune informazioni supplementari alla bozza della legge di ...

