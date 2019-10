Diretta Modena Fermana | risultato finale 1-1 | streaming | Persia risponde a Pezzella

Diretta Modena FERMANA/ Video streaming Rai : primo incrocio ufficiale - Serie C - : DIRETTA MODENA FERMANA streaming Video Rai: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il girone B della Serie C.

LIVE Volley - Superlega 2019 in Diretta : risultati 20 ottobre - vincono Civitanova - Modena - Verona e Trento - Perugia-Latina al tiebreak! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della prima giornata – Il programma della prima giornata 20:30 LATINA-PERUGIA 3-0: ace di Rossi, time-out per Heynen. 20:29 LATINA-PERUGIA 2-0: out anche l’attacco di Atanasjevic. 20:28 LATINA-PERUGIA 1-0: Lanza inaugura il tie-break con un errore al servizio. 20.24 LATINA-PERUGIA 25-18: gran azione di Latina, che si regala il tie-break. 20:23 LATINA-PERUGIA 24-18: ...

LIVE Volley - Superlega 2019 in Diretta : risultati 20 ottobre - vincono Civitanova - Modena - Verona e Trento - Perugia sul 2-1 contro Latina : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della prima giornata – Il programma della prima giornata 20:03 Latina-Perugia 8-4: e Latina ha ragione, palla buona. 20:02 Latina-Perugia 7-5. out Van Gardner, check per Latina. 20:01 Latina-Perugia 7-4: mani-out di Atanasjevic, ma gran ricezione di Lanza. 20:00 Latina-Perugia 6-3: Ricci è l’unico che passa con continuità. 19:59 Latina-Perugia 6-2: Patry porta i ...

LIVE Volley - Superlega 2019 in Diretta : risultati 20 ottobre - Civitanova vincono Modena - Verona e Trento - Perugia 1-1 con Latina : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della prima giornata – Il programma della prima giornata 19:43 Latina-Perugia 18-19: ace di Patry, incredibile! 19:41 Latina-Perugia 17-19: Atanasjevic si prende un muro in faccia, time-out per Heynen 19:41 Latina-Perugia 15-19: out il muro di Lanza 19:40 Latina-Perugia 14-19: a segno anche Podrascanin, ottima sette. 19:39 Latina-Perugia 14-18: invasione di piede di ...

LIVE Volley - Superlega 2019 in Diretta : risultati 20 ottobre - Civitanova vince - bene Modena - Verona e Trento - Perugia 1-1 con Latina : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della prima giornata – Il programma della prima giornata 19:32 RAVENNA-Trento 21-24: tre match-point per la squadra delle Dolomiti. 19:31 Verona-SORA 25-17: 3-0 anche per i Veronesi, che si issano in vetta alla classifica a pari punti con le squadre citate precedentemente. 19:29 Latina-Perugia 7-11: gran ricezione di Colaci, Lanza chiude in attacco e porta i suoi a ...

LIVE Volley - Superlega 2019 in Diretta : risultati 20 ottobre - Civitanova vince - bene Modena e Verona - che fatica per Trento e Perugia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della prima giornata – Il programma della prima giornata 19:00 Verona-SORA 2-1: inizio convincente di Boyer, che sta facendo la voce grossa. 18:59 LATINA-PERUGIA 15-15: superata metà set e la situazione è invariata. 18:58 RAVENNA-TRENTINO 13-20: L’Itas ha scacciato via i fantasmi del primo parziale e viaggia spedita verso il 2-0. 18:57 Modena-PADOVA 23-17: una ...

LIVE Volley - Superlega 2019 in Diretta : risultati 20 ottobre - Civitanova vince - bene Modena - che fatica per Trento e Perugia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della prima giornata – Il programma della prima giornata 18:43 PERUGIA-LATINA 3-2: Perugia e Trento sembrano camminare di pari passo. 18:42 RAVENNA-TRENTINO 2-3: ripartiamo da dove ci eravamo lasciati, equilibrio totale. 18:41 Modena-PADOVA 7-7: inizio di set decisamente più combattuto, azione corale stupenda per i canarini, ci pensa Bednorz a chiuderla. 18:40 ...

LIVE Volley - Superlega 2019 in Diretta : risultati 20 ottobre - Civitanova vince - tocca a Modena - Trento e Perugia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della prima giornata – Il programma della prima giornata 17:48 Appuntamento tra 10 minuti per gli ultimi match della prima giornata. 17:47 Civitanova vince 3-0 e raggiunge Milano in testa alla classifica. 25-20 Un errore di Nelli dai nove metri regala la vittoria alla Lube. 24-20 Nelli annulla il primo match-point. 24-19 Muro granitico di Simon, non passa Berger. 23-19 ...

LIVE Volley - Superlega 2019 in Diretta : risultati 20 ottobre - spiccano Civitanova-Piacenza e Modena-Padova : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della prima giornata – Il programma della prima giornata Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di Superlega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Pomeriggio ricchissimo con cinque partite in programma dopo l’anticipo di ieri vinto da Milano contro Monza, scenderanno in campo le big per fare il proprio esordio stagionale e ...

Diretta Arzignano Modena/ Streaming video tv : i bomber attesi in campo : Diretta Arzignano Modena Streaming video e tv: orario, quote e risultato live del match della nona giornata del campionato di Serie C nel girone B

Diretta ARZIGNANO MODENA/ Video streaming tv : il precedente in Coppa Italia : DIRETTA ARZIGNANO MODENA streaming Video e tv: orario, quote e risultato live del match della nona giornata del campionato di Serie C nel girone B

RISULTATI SERIE C - CLASSIFICA/ Diretta gol : l'Alessandria balza in vetta - Modena OK : RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA. Diretta gol live score delle partite di oggi, domenica 29 settembre 2019, per la settima giornata dei tre gironi.

Diretta/ Modena Rimini - risultato finale 4-2 - : decisivo De Grazia! : Diretta Modena Rimini. Streaming video tv, risultato finale 4-2: decisivo De Grazia con una doppietta, i canarini danno una svolta alla stagione.

Diretta/ Modena Rimini - risultato 3-2 - streaming video : quanti gol in Emilia! : DIRETTA Modena Rimini. streaming video tv, risultato live 3-2: secondo tempo pieno di emozioni col pari di Gerardi e il nuovo vantaggio di De Grazia.