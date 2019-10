Marquez Re di Motegi | Marc regala l’ennesima vittoria alla Honda! Dovizioso super

Moto2 - Risultato GP Giappone 2019 : Luca Marini regola Luthi e vince anche a Motegi! 4° Baldassarri - 6° Marquez : Luca Marini (Sky Racing Team VR46) sfrutta l’inerzia favorevole della vittoria di Buriram e della pole position di ieri per conquistare il Gran Premio del Giappone 2019, sedicesima tappa stagionale del Mondiale Moto2. Il nativo di Urbino classe 1997 si è imposto a Motegi raccogliendo il terzo successo della carriera nel Motomondiale, il secondo consecutivo dopo il trionfo inaspettato della Thailandia. Marini questa volta non è riuscito ad ...

MotoGP - ancora pole per Marquez a Motegi - dietro di lui Morbidelli e Quartararo. Male Dovizioso e Rossi : Sebbene si sia già confermato sulla cima del mondo anche quest'anno, Marc Marquez non è ancora sazio. Il pilota spagnolo della Honda ha conquistato la pole position anche sul circuito di Motegi, in Giappone, con il tempo di 1:45.763, la sua prima in carriera sulla pista giapponese e la decima stagio

VIDEO Marc Marquez sfata il tabù - prima pole position in Giappone : il giro da fulmine a Motegi : Marc Marquez sfata il tabù a Motegi e per la prima volta in carriera conquista la pole position del GP del Giappone 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo ha interpretato al meglio le difficili condizioni meteo e domani scatterà dalla prima piazzola con l’obiettivo di andare a caccia della vittoria da fresco Campione del Mondo. Di seguito il VIDEO di Marc Marquez che sfata il tabù, prima pole position a Motegi. VIDEO Marc ...

Per Marquez arriva anche la prima pole a Motegi : Dopo aver conquistato l’ottavo Titolo, Marc Marquez sorprende ancora, con la sua prima pole nel GP del Giappone a Motegi, la 62° in carriera e la decima di questa stagione. Alle sue spalle le Yamaha, con Franco Morbidelli e Fabio Quartararo, per la terza volta in prima fila in questa stagione, dopo Jerez e Barcellona. […] L'articolo Per Marquez arriva anche la prima pole a Motegi sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

Moto2 - salvataggio pazzesco di Alex Marquez a Motegi : lo spagnolo vola in aria ma resta attaccato al manubrio [VIDEO] : Il fratello di Marc Marquez regala un salvataggio spettacolare alle telecamere, rimanendo ancorato alla sua moto nonostante un tremendo highside Un salvataggio pazzesco, ancora migliore rispetto a quelli che il fratello regala durante le gare di MotoGp. Alex Marquez si prende la scena nel corso delle FP3 del Gran Premio del Giappone per una manovra pazzesca, arrivata a venti minuti dalla fine della sessione. In uscita dall’ultima ...

MotoGp Giappone - a Motegi ancora davanti Marquez. Pole per lo spagnolo - poi Morbidelli e Quartararo : Pole di Marc Marquez a Motegi nella MotoGp in Giappone. Il pilota spagnolo ha chiuso davanti a tutti con la sua Repsol Honda col tempo di 1’45.763. Secondo l’italiano Franco Morbidelli (Petronas Yamaha, 1’45.895), terzo il francese Fabio Quartararo (Petronas Yamaha, 1’45.944). A seguire Maverick Vinales (Monster Energy Yamaha) col tempo di 1’46.090 e il britannico Cal Crutchlow (Honda Castrol, 1’46.189). Sesto Jack ...

Samurai Marquez in Giappone - pole position pazzesca a Motegi : splendido secondo posto per Morbidelli : Il campione del mondo si prende la pole position in Giappone, precedendo i due piloti SIC Petronas che completano la prima fila Marc Marquez non si ferma più, lo spagnolo non è sazio dopo il titolo mondiale vinto in Thailandia e, anche in Giappone, si prende la pole position con una prestazione perfetta. Il fenomeno di Cervera non lascia scampo ai propri rivali, fermando il crono sull’1:45.763, un riferimento inarrivabile per gli ...

MotoGp – Terminate le FP4 a Motegi : Marquez rifila un secondo alle Yamaha - Rossi chiude quinto [TEMPI] : Il pilota spagnolo della Honda chiude al comando la quarta e ultima sessione di libere del Gp del Giappone, precedendo Viñales e Quartararo Marc Marquez domina la quarta e ultima sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone, il pilota spagnolo infatti chiude con oltre un secondo di vantaggio sulla Yamaha ufficiale di Maverick Viñales, costretto a guardare da lontano il campione del mondo.In condizioni di pista miste, prima bagnato ...

VIDEO Alex Marquez - che numero nelle prove libere a Motegi! Acrobazia dello spagnolo della Moto2 : Alex Marquez stupisce tutti nel corso delle prove libere del GP del Giappone, quartultimo round del Mondiale 2019 di Moto2. Un numero da circo, rimediando ad un highside, dovuto anche alle condizioni di bagnato sulla pista particolarmente evidenti. Un controllo davvero notevole, che vale la pena gustare. Di seguito il VIDEO: VIDEO Alex Marquez, che numero nelle prove libere a Motegi! Clicca qui per mettere “Mi piace” ...

MotoGP - Risultato FP1 GP Giappone 2019 : Maverick Vinales il migliore a Motegi - Marquez è quarto - indietro Dovizioso e Valentino Rossi : Lo spagnolo Maverick Vinales è stato il più veloce delle prove libere 1 del GP del Giappone, quartultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Motegi, lo spagnolo della Yamaha ha impressionato per la costanza del proprio passo e anche per il picco di prestazione ottenuto. Il crono di 1’45″572 gli ha permesso di terminare, quindi, davanti a tutti, candidandosi ad un ruolo da protagonista in vista delle qualifiche di ...

Marquez : ora bisogna vincere a Motegi : Marc Marquez, al primo Gp dopo l'ennesimo titolo iridato della sua strepitosa carriera. "Abbiamo fatto una bella festa con tutto il team"