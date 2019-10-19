romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2019 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2019 ore 11:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #19-10-2019 - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2019 ore 11:30: VIABILITÀ 19 OTTOBRE 2019 ORE 11.20… -
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Sondrio: Regione chiede 160 mln di euro al governo per sicurezza Ruinon Affaritaliani.it
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 19 OTTOBRE 2019 ORE 11.20 UMBERTO VERINI DI NUOVO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO ANCHE SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI SULLA CASILINA CODE ALL’ALTEZZA DI SAN CESAREO TRA VIA TRIESTE E LA VIA MAREMMANA PASSIAMO ALLA METRO A SULLA QUALE OGGI A CAUSA DI UNA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 19 OTTOBRE 2019 ORE 10.20 UMBERTO VERINI DI NUOVO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI SULLA CASILINA CODE ALL’ALTEZZA DI SAN CESAREO DALL’AUTOSTRADA A VIA DELLA RESISTENZA NEI DUE SENSI PASSIAMO ALLA METRO A SULLA QUALE OGGI A CAUSA DI UNA MANIFESTAZIONE, DALLE 16 I CONVOGLI NON EFFETTUERANNO LA FERMATA SAN GIOVANNI, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2019 ore 09 : 30 : Viabilità 19 OTTOBRE 2019 ORE 09.20 UMBERTO VERINI DI NUOVO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO SULLA PONTINA DOVE UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA VIA APRILIANA E LOCALITÀ LA MADONNINA IN DIREZIONE DI Roma E DI NUOVO UN INCIDENTE CAUSA CODE SULLA VIA PALOMBARESE NEI DUE SENSI ALL’ALTEZZA DELL’INVIOLATA NUMEROSE LE MANIFESTAZIONI DI OGGI CHE INTERESSANO LA Viabilità INIZIAMO DA RONCIGLIONE IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2019 ore 08 : 30 : Viabilità 19 OTTOBRE 2019 ORE 08.20 UMBERTO VERINI DI NUOVO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NON SI SEGNALANO AL MOMENTO DIFFICOLTA LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione UN INCIDENTE CAUSA CODE SULLA VIA PALOMBARESE NEI DUE SENSI ALL’ALTEZZA DELL’INVIOLATA SEGNALATA NEBBIA A BANCHI CON VISIBILITÀ DI 70 METRI ALL’ALTEZZA DEL NODO TRA LA A 24 Roma – TERAMO E LA A 25 VALLE DEL SALTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 19 OTTOBRE 2019 ORE 07.20 UMBERTO VERINI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: NON SI SEGNALANO AL MOMENTO DIFFICOLTA LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione OGGI A RONCIGLIONE IN PROVINCIA DI VITERBO È IN PROGRAMMA UNA MANIFESTAZIONE NELL’AMBITO DELLA SETTIMANA DELLA PROTEZIONE CIVILE. VIGE IL DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA DALLE 8 ALLE 21 IN PIAZZA PRINCIPE DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 18 OTTOBRE 2019 ORE 19:35 FEDERICO DI LERNIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO TRAFFICO INTENSO GENERA CODE A TRATTI IN CARREGGIANTA INTERNA DA VIA CASSIA E SALARIA E TRA BUFALOTTA A VIA APPIA IN ESTERNA SITUAZIONE ANALOGA CON CODE DALLA Roma–FIUMICINO ALLA A24 Roma-TERAMO CON INCIDENTE TRA QUEST’ULTIMA E LA CASILINA RESTIAMO SULLA A24, NEL TRATTO URBANO RALLENTAMENTI DA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 18 OTTOBRE 2019 ORE 19:35 FEDERICO DI LERNIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO TRAFFICO INTENSO GENERA CODE A TRATTI IN CARREGGIANTA INTERNA DA VIA CASSIA E SALARIA E TRA BUFALOTTA A VIA APPIA IN ESTERNA SITUAZIONE ANALOGA CON CODE DALLA Roma–FIUMICINO ALLA A24 Roma-TERAMO CON INCIDENTE TRA QUEST’ULTIMA E LA CASILINA RESTIAMO SULLA A24, NEL TRATTO URBANO RALLENTAMENTI DA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 18 OTTOBRE 2019 ORE 19:05 FEDERICO DI LERNIA BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO TRAFFICO INTENSO GENERA CODE A TRATTI IN CARREGGIANTA INTERNA DA VIA CASSIA E SALARIA E TRA BUFALOTTA A VIA APPIA IN ESTERNA SITUAZIONE ANALOGA CON CODE DALLA Roma – FIUMICINO A OSTIENSE ANCHE PER INCIDENTE, E DALLA PONTINA ALLA A24 Roma-TERAMO RESTIAMO SULLA A24, NEL TRATTO URBANO RALLENTAMENTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 18 OTTOBRE 2019 ORE 18:35 FEDERICO DI LERNIA BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO TRAFFICO INTENSO GENERA CODE A TRATTI IN CARREGGIANTA INTERNA DA VIA CASSIA A VIA PRENESTINA CON INCIDENTI ALTEZZA CASSIA, CASSIA BIS, TRA FLAMINA E SALARIA E PRENESTINA IN ESTERNA SITUAZIONE ANALOGA CON CODE DALLA Roma – FIUMICINO DOVE è PRESENTE ANCHE UN INCIDENTE, ALLA A1 Roma-NAPOLI SUL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 18 OTTOBRE 2019 ORE 18:05 FEDERICO DI LERNIA BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO LUNGHE FILE IN CARREGGIANTA INTERNA DA VIA DI CASAL DEL MARMO A VIA PRENESTINA CON INCIDENTI ALTEZZA CASSIA, CASSIA BIS E PRENESTINA IN ESTERNA SITUAZIONE ANALOGA CON LUNGHE CODE DALLA Roma FIUMICINO DOVE è PRESENTE ANCHE UN INCIDENTE, ALLA A1 Roma-NAPOLI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 18 OTTOBRE 2019 ORE 17:35 FEDERICO DI LERNIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO LUNGHE FILE SIA IN INTERNA CHE IN ESTERNA. INCIDENTI IN INTERNA ALTEZZA CASSIA, FLAMINIA E PORTUENSE MENTRE IN ESTERNA TRA ARDEATINA ED APPIA. SEMPRE SULL’APPIA INCIDNETE ALTEZZA VIA CI CIAMPINO PROVOCA CODE DA VIA DEI LAGHI IN DIREZIONE CENTRO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI DA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 18 OTTOBRE 2019 ORE 17:05 FEDERICO DI LERNIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO LUNGHE FILE SIA IN INTERNA DALLA Roma FIUMICINO ALLA RomaNINA CHE IN SENSO OPPOSTO DA CASAL DEL MARMO A PRENESTINA E DALLA Roma – NAPOLI A VIA APPIA E TRA Roma-FIUMICINO A PISANA: IN INTERNA SONO PRESENTI SVARIATI INCIDENTI ALTEZZA CASILINA, ALTEZZA NOMENTANA, ALTEZZA PONTINA E TRA PORTUNESE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 18 OTTOBRE 2019 ORE 16:20 FEDERICO DI LERNIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA LUNGHE CODE DALLA Roma-FIUMICINO A VIA PRENESTINA SI STA IN FILA ANCHE IN INTERNA DA CASILINA ALLA A24 Roma-TERAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI DA PORTONACCIO A RACCORDO IN DIREZIONE DI QUES’ULTIMO SULLA Roma-FIUMICINO RALLENTAMENTI DA COLOMBO A VIADOTTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 18 OTTOBRE 2019 ORE 15:20 FEDERICO DI LERNIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DEL POMERIGGIO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE E RALLENTAMENTI TRA CASSIA BIS E FLAMINIA, TRA A1 MILANO-Roma E A24 Roma-TERAMO E ALL’ALTEZZA DELLA Roma-FIUMICINO ANCHE IN ESTERNA TROVIAMO CODE E RALLENTAMENTI TRA OSTIENSE E A1 Roma-NAPOLI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO INTENSO GENERA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 17 OTTOBRE 2019 ORE 12:20 CILUFFO MARCO BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO SCORREVOLE SUL RACCORDO AD ECCEZIONE DELLA CARREGGIATA ESTERNA DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E APPIA SULLA VIA TIBURTINA PERSISTONO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA PER UN INCIDENTE AVVENUTO TRA SETTEVILLE E ALBUCCIONE E PROSEGUENDO TROVIAMO RALLENTAMENTI ANCHE TRA TIVOLI TERME E ...