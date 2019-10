Trizzino M5s | “Non esistono grandi e piccoli evasori | ma solo evasori Peggio di non

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 19 ottobre 2019) Nongli. A dirlo è il deputato del M5s Giorgio, che così si sfila dalla linea ufficiale ribadita oggi dal Blog delle Stelle sulla manovra. “Noi siamo la voce del popolo, di quel popolo silenzioso che si sveglia la mattina e va a faticare pagando regolarmente le tasse – si legge in questa nuova dichiarazione pubblicata dal Movimento – Di quel popolo che va ad alzare la saracinesca della piccola bottega di quartiere e ritorna a casa la sera, dopo 12-13-14 ore di lavoro, stanco ma onesto. Che sia chiaro a tutti: questa gente va tutelata e non martoriata”. Ma proprio su questo interviene. Chirurgo, 63 anni, palermitano, eletto nel collegio uninominale,viene definito spesso come il deputato “amico” del presidente della Repubblica Sergio Mattarella perché da giovane vicino al ...

