Anticipazioni Imma Tataranni | Alice Azzariti | “Ho sofferto sul set”

Imma Tataranni Sostituto procuratore - un omicidio dal passato : Anticipazioni domenica 20 ottobre : Può darsi che il pubblico ancora non la riconosca come interprete di Imma Tataranni ma Vanessa Scalera non deve preoccuparsi: il successo di Imma Tataranni – Sostituto procuratore, la nuova fiction di genere crime targata Rai, sembra crescere di puntata in puntata senza fermarsi mai. Siamo ormai giunti al quinto appuntamento con le storie del magistrato di Matera e anche stavolta le coordinate sono sempre le stesse: la nuova puntata di ...

Anticipazioni Imma Tataranni 20 ottobre : le indagini sulla morte di una compagna di liceo : Continua la cavalcata vincente della fortunata fiction di Rai 1 'Imma Tataranni-Sostituto Procuratore', ispirata ai romanzi di Mariolina Venezia. Anche la quarta puntata trasmessa il 13 ottobre ha ottenuto un ottimo riscontro dal punto di vista degli ascolti, permettendo alla serie di avere la meglio sulla concorrenza delle altre reti. Il prossimo appuntamento con l'irriverente personaggio interpretato da Vanessa Scalera è previsto per la ...

Imma Tataranni – Sostituto Procuratore : Anticipazioni quinta puntata del 20 ottobre 2019 : Vanessa Scalera in Imma Tataranni - Sostituto Procuratore La domenica sera di Rai1 ha per protagonista Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, un nuovo personaggio interpretato da Vanessa Scalera che non passa inosservato. La Tataranni, infatti, non è un Sostituto Procuratore qualsiasi. È una donna scomoda e ostinata, che con passo deciso guadagna i corridoi della Procura di Matera, andando al sodo, senza perdersi in chiacchiere e senza ...

Imma Tataranni Anticipazioni quinta puntata 20 ottobre : ricordi dal passato : Imma Tataranni puntate, le anticipazioni sull’appuntamento di domenica 20 ottobre 2019: nuovo episodio della fiction Siamo giunti al penultimo appuntamento con le anticipazioni sulle puntate di Imma Tataranni. Domenica 20 ottobre 2019 andrà in onda infatti il quinto e penultimo episodio della serie televisiva, per cui manca poco al finale di stagione. Penseremo poi a […] L'articolo Imma Tataranni anticipazioni quinta puntata 20 ...

Anticipazioni Imma Tataranni - quinta puntata : la scomoda verità : Imma Tataranni – Sostituto procuratore: Anticipazioni 5° puntata del 20 ottobre Nuovo appuntamento con Imma Tataranni – Sostituto procuratore. La quinta puntata della serie tv in sei episodi, ispirata ai romanzi di Mariolina Venezia, andrà in onda domenica 20 ottobre alle 21.25 su Rai1. Nella penultima puntata di Imma Tataranni, Vanessa Scalera dovrà fare delle scelte importanti, che riguardano la sua vita privata, e risolvere un ...

La penultima puntata di Imma Tataranni in onda domenica tra giornalisti morti e passioni in corso : Anticipazioni 20 ottobre : La penultima puntata di Imma Tataranni andrà in onda domenica prossima, il 20 ottobre, con Vanessa Scalera pronta a lasciarsi andare tra passioni in corso e nuovi casi da risolvere in vista del finale di stagione. La fiction continua a raccogliere successi e macinare ascolti anche contro Barbara D'Urso e il suo Live Non è la d'Urso e lo stesso farà in queste ultime tre puntate rimaste portando al pettine non solo nuovi casi ma anche la sua ...

Imma Tataranni - Anticipazioni 4^ puntata : in 'Maltempo' morirà una giornalista : Prosegue puntata dopo puntata la scalata verso il successo di Imma Tataranni - Sostiuto Procuratore, la fiction rivelazione di questa nuova stagione televisiva, giunta alla sua quarta puntata: Il pubblico di Rai 1 ha ormai imparato a conoscere Imma, donna scontrosa dal cuore tenero e lavoratrice onesta ed incorruttibile, che nasconde però una segreta passione per il suo giovane collega Ippazio Calogiuri, passione che potrebbe riservarle, nella ...

Anticipazioni Imma Tataranni del 13 ottobre : lei bacia Ippazio ma potrebbe essere un sogno : Continua la cavalcata vincente di Imma Tataranni-Sostituto Procuratore, la nuova fiction di Rai 1 che, settimana dopo settimana, sta riuscendo a conquistare le attenzioni del pubblico. Nonostante la rivalità della domenica sera con altri programmi importanti, la Serie Tv non ha avuto alcuna battuta d'arresto, infatti è stata già ribattezzata come la versione femminile del Commissario Montalbano. Imma è un personaggio che piace per la sua ...