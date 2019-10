Giorgia Meloni contro Salvini | In piazza solo simboli della Lega Persa un' altra

Giorgia Meloni contro l’organizzazione dell’evento in piazza San Giovanni : “Bandiere Lega? Trattati come ospiti in casa d’altri” : Dopo le polemiche sulla partecipazione di casapound, anche la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, polemizza contro l’organizzazione della manifestazione del centrodestra in piazza San Giovanni, a Roma, alla quale prenderanno parte, tra gli altri, anche il capo politico della Lega (che ha lanciato l’evento), Matteo Salvini, e il fondatore di Forza Italia, Silvio Berlusconi. A indispettire Meloni è il fatto che a ...

Giorgia Meloni interrotta in diretta dalla figlia a Fuori dal Coro : «Prendi la scimmia - amore» : Siamo abituati a vederla combattiva, grintosa, quasi come se nulla potesse scalfirla. Ieri sera, però, in diretta a Fuori dal Coro, Giorgia Meloni, in collegamento con lo studio tv, è...

Fuori dal Coro - Giorgia Meloni interrotta dalla figlia : "Sì - prendi la scimmia" : Giorgia Meloni è stata ospite della trasmissione Fuori dal Coro di Mario Giordano anche se in collegamento da casa sua. L'intervista non è stata esente da alcune interruzioni, che lo stesso conduttore ha ironicamente commentato: "Mi sembra di ascoltare la voce di Ginevra, vuole partecipare al dibatt

Giorgia Meloni contro Luigi Di Maio : "Non vi è chiaro il concetto - dovete eliminare le commissioni sui Pos" : Botta e risposta a suon di tweet tra Luigi Di Maio e Giorgia Meloni su manovra ed evasione fiscale: "In Italia bisogna combattere contro la grande evasione, non contro il commerciante", scrive in un post il ministro degli Esteri pentastellato. "Io non accetto che si criminalizzino certe categorie. P

"Amore - prendi la scimmia...". La figlia di Giorgia Meloni disturba l'intervista a Fuori dal coro : Intrusione in diretta a Fuori dal coro durante l’intervista a Giorgia Meloni. In collegamento dalla sua abitazione, la leader di Fratelli d’Italia è stata disturbata da un’ospite a sorpresa: la figlia Ginevra.Dopo aver parlato per diversi minuti dell’attuale situazione politica, in sottofondo si sono cominciate a sentire le lamentele della bambina. “Mi sembra di ascoltare la voce di Ginevra, vuole partecipare al dibattito, è giusto”, ha ...

Fuori dal coro - Giorgia Meloni : "Lotta all'evasione ridicola - fanno la guerra agli scontrini dei bar" : Giorgia Meloni smonta la manovra in diretta da Mario Giordano a Fuori dal coro, su Rete 4: "Questa manovra deve recuperare sette miliardi di euro dall'evasione fiscale, che in Italia è un grande tema, ma che ad oggi si è affrontata soltanto facendo la lotta agli scontrini dei bar, prendendosela con

Giorgia Meloni propone la cauzione per gli immigrati : "Deposito per lavorare in Italia" : Ha un'idea ben precisa di lotta agli evasori Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d'Italia, in un post pubblicato sul suo profilo Twitter, ha rilanciato una parte dell'intervista rilasciata domenica scorsa a Massimo Giletti a Non è l'arena su La7, in cui chiede che a pagare per primi siano gli stra

Non è l'Arena - Giorgia Meloni : "Il vero errore di Salvini non è stato rompere con il M5s - ma...". Fregato così : "L'errore più grave di Matteo Salvini?". Gioca con le provocazioni, Giorgia Meloni, ma fino a un certo punto. Ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena, la leader di Fratelli d'Italia non contesta al capo della Lega la decisione di aprire una crisi al buio in estate, rompendo con il M5s. Il vero sba

Giorgia Meloni attacca Beppe Grillo & Co : "Pagliacci - vi rimanderemo tutti al circo" : "L'Italia nelle mani di pagliacci, incapaci e anti-italiani". Giorgia Meloni, con un post pubblicato sul suo profilo Twitter, attacca Beppe Grillo e compagni: "rimanderemo presto questi clown al circo e daremo agli italiani un governo che faccia gli interessi della Nazione". Leggi anche: "Dopo 10 an

Giorgia Meloni - il sondaggio : il 72% degli italiani è per l'elezione diretta del presidente della Repubblica : Il 72 per cento degli italiani è favorevole all'elezione diretta del presidente della Repubblica. È quanto emerge da un sondaggio realizzato da AnalisiPolitica. I contrari sono il 26% (il 2% non si esprime). «Non c'è alcun dubbio che gli italiani siano da tempo in massima parte per il presidenzialis

Sondaggio Index per Piazzapulita : crescono Giorgia Meloni e Matteo Renzi - le loro cifre : La Lega si conferma primo partito anche se in calo mentre perdono consensi gli altri due principali partiti, Pd e Movimento 5 stelle. crescono invece Fratelli d'Italia e Italia Viva. E' quanto emerge dal Sondaggio Index illustrato da Corrado Formigli in diretta a Piazzapulita, su La7. Le rilevazioni

Raffaele Fitto verso la candidatura in Puglia : lui smentisce - ma in pressing c'è Giorgia Meloni : Si fanno sempre più concrete le voci che danno Raffaele Fitto come candidato del centrodestra alla Regione Puglia nel 2020. Lui continua a negarlo ma ora, riporta Affaritaliani.it, il pressing da Roma si fa sempre più forte e l'europarlamentare di Fratelli d'Italia, dopo un weekend di riflessioni co