Catalogna | sciopero generale e strade bloccate Rinviato il ‘Clasico’ Barcellona-Real

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Incomincia la giornata del quartoindetto dalle formazioni indipendentiste: 46 voli sono stati cancellati, mentre i dimostranti hanno bloccato il valico di La Jonquera con la Francia. Asono attese migliaia di persone che arriveranno alla testa di cinque diversi cortei da tutta la regione per partecipare alla manifestazione convocata per le ore 17. È il quinto giorno consecutivo di proteste contro le condanne a 13 anni per Oriol Junqueras e a 100 anni complessivi di carcere per i leader secessionisti. La fabbrica Seat diha annunciato che fermerà la produzione per evitare disagi ai dipendenti che non avevano intenzione di aderire al maxi-. Le proteste, continuate anche nella notte – si parla di 18 feriti e 19 arresti – hanno portato la Federazione calcistica spagnola a scegliere di rinviare il ‘Clasico’, ...

