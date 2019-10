Volley femminile | Olimpiadi 2020 | i possibili gironi Contro chi giocherà l’Italia?

Volley femminile - Serie A1 2019-2020 : Conegliano travolge Brescia nell’anticipo - Egonu e Sylla sugli scudi : Conegliano ha travolto Brescia con un roboante 3-0 (25-17; 25-15; 25-14) nell’anticipo della decima giornata della Serie A1 di Volley femminile, l’incontro è andato in scena questa sera perché a inizio dicembre le Campionesse d’Italia saranno impegnate nel Mondiale per Club. Tutto davvero molto facile per le Pantere sul campo della compagine lombarda, un comodo successo maturato in appena 64 minuti di gioco: seconda vittoria ...

Volley femminile - Ranking FIVB (16 ottobre) : la Cina vola in testa - Italia sempre ottava. Graduatoria fondamentale per le Olimpiadi : La FIVB ha diramato il nuovo Ranking internazionale di Volley femminile, al termine della Coppa del Mondo si è stilata la nuova Graduatoria che servirà anche per comporre i gironi delle Olimpiadi di Tokyo 2020 (si attende la comunicazione ufficiale, si dovrebbe seguire il consueto meccanismo a serpentina). La Cina balza al comando con 320 punti proprio grazie a trionfo nella Coppa del Mondo, le Campionesse Olimpiche conservano 54 lunghezze di ...

Volley femminile - Serie A1 2019-2020 : le migliori italiane della prima giornata. Fahr e Lubian : le centrali del futuro subito in evidenza : Avvio di campionato col botto per le giocatrici italiane. Tante le azzurre che si sono messe in evidenza nel turno di apertura della Serie A1: come sempre tante centrali, ruolo più ricoperto dalle giocatrici italiane ma anche qualche sorpresa, da aggiungere alle tante conferme. LE migliori italiane della Serie A1 femminile RAPHAELA FOLIE: Prova maiuscola della centrale azzurra che fa volare Conegliano nella sfida tutt’altro che scontata ...

Volley femminile - Serie A1 2019-2020 : prima giornata. Novara risponde a Conegliano - Scandicci si salva al tie-break con Casalmaggiore : Novara ha subito risposto a Conegliano, che ieri si era imposto su Monza per 3-0, le piemontesi hanno avuto la meglio nel sempre difficile derby con Cuneo: un 3-1 importante per le campionesse d’Europa che in estate hanno perso tante big tra cui Paola Egonu, oggi si sono messe in luce soprattutto Elitsa Vasileva (18 punti) e Iza Mlakar (14), che sono riuscite a limitare la solita Lise Van Hecke (17) e la positiva Srna Markovic (14). ...

Volley femminile - esordio vincente per Conegliano che supera con un netto 3-0 Monza. Scatenata Paola Egonu : Conegliano inizia come meglio non si potrebbe la nuova stagione di Serie A1 di Volley femminile, superando con un netto 3-0 (25-19, 25-23, 25-20) Monza. Paola Egonu, miglior realizzatrice della partita con 21 punti, trascina le compagne alla vittoria. Molto positiva la prestazione anche delle altre azzurre Miriam Sylla (16) e Raphaela Folie (13). Monza si è affidata all’esperienza e al talento di Serena Ortolani (13) e alla solidità ...

Volley femminile - Serie A1 2019-2020 : prima giornata. Conegliano apre con Monza - Novara e Scandicci in trasferta : Nel weekend del 12-13 ottobre si disputerà la prima giornata della Serie A1 2019-2020 di Volley femminile, incomincia la stagione riservata ai club dopo la lunga estate con le Nazionali. Il campionato riparte col botto perché ad aprire le danze sarà il confronto tra Conegliano e Monza: da una parte le Campionesse d’Italia che si sono ulteriormente rinforzate sul mercato con l’obiettivo di vincere anche la Champions League dopo aver ...

Volley femminile - Serie A1 2019-2020 : come sono cambiate le squadre. Tutti i colpi di mercato : E’ una Serie A1 di livello ancora più alto quella che sta per prendere il via nel week end in arrivo, grazie ad alcuni colpi di mercato, tutt’altro che esclusivi delle squadre favorite per lo scudetto. Consgliano, la favorita numero uno per il bis tricolore, ha pescato a piene mani nella Nazionale azzurra, aggiungendo ad un organico già fortissimo nel due opposte della Nazionale di Mazzanti, Egonu e Sorokaite. Ha operato soprattutto con il ...

Volley femminile - Serie A 2019-2020 : le favorite. Conegliano in pole position con una Egonu in più nel motore ma Scandicci e Novara non partono battute : Conegliano in pole position, Scandicci e Novara pronte a sfruttare ogni passo falso della squadra veneta. Il campionato di Serie A1 di Volley è alle porte e ha già una grande favorita, che poi è la trionfatrice dello scorso anno che, se possibile, si è ulteriormente rinforzata inserendo in un organico già di altissima qualità, nientemeno che le due opposte della nazionale italiana bronzo europeo e già con il biglietto per Tokyo in tasca, Paola ...

Volley femminile - Coppa del Mondo 2019 : risultati e classifica finale. La Cina vince il trofeo davanti a USA e Russia : Si è conclusa la Coppa del Mondo 2019 di Volley femminile, l’ultima giornata è stata ininfluente per le posizioni che contano che erano già state definite nella giornata di ieri. La Cina era già certa del trionfo conclusivo, le Campionesse Olimpiche hanno alzato al cielo il trofeo per la quinta volta nella storia e oggi hanno completato il loro cammino da imbattute surclassando la modesta Argentina. Secondo posto per gli USA che hanno ...

Volley femminile - la Cina ha vinto la Coppa del Mondo! Quinto trionfo per Zhu Ting e compagne. I risultati di oggi e la classifica : La Cina ha vinto la Coppa del Mondo 2019 di Volley femminile, le Campionesse Olimpiche hanno conquistato il prestigioso trofeo con una giornata di anticipo: si tratta del Quinto trionfo della storia per le asiatiche in questa competizione quadriennale dopo le affermazioni del 1981, 1985, 2003, 2015. La corazzata di Lang Ping ha chiuso la pratica grazie al netto successo sulla rimaneggiata Serbia, un secco 3-0 contro le Campionesse del Mondo ...

Volley femminile - Qualificazioni Olimpiadi 2020 : il torneo europeo si giocherà ad Apeldoorn a gennaio. Definite le partecipanti : Sarà la città di Apeldoorn (Paesi Bassi) a ospitare il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Volley femminile. A partecipare all’evento saranno le migliori 8 squadre europee del ranking continentale escludendo Italia, Russia e Serbia che hanno già staccato il pass per la rassegna a cinque cerchi attraverso i tornei mondiali andati in scena a inizio agosto. L’evento si disputerà dal 7 al 12 ...

Volley femminile - Coppa del Mondo 2019 : risultati di oggi e classifica. Cina vicinissima al trofeo - USA batte Russia : La Cina è sempre più viCina alla conquista della Coppa del Mondo 2019 di Volley femminile che si sta disputando in Giappone. Le Campionesse Olimpiche hanno sconfitto l’Olanda per 3-1 e si confermano al comando della classifica con una vittoria di vantaggio sugli USA quando mancano due giornate al termine del torneo: alle asiatiche basterà un altro successo contro la rimaneggiata Serbia o contro la modesta Argentina per alzare al cielo il ...

Volley femminile - Alessia Orro : “Non bisogna fare l’errore di chiudersi - restare soli può essere molto pericoloso” : Finito l’incubo di Alessia Orro: qualche giorno fa è stato arrestato lo stalker che ha terrorizzato per mesi la pallavolista di Busto e della Nazionale. La palleggiatrice azzurra racconta quanto le è accaduto a “La Gazzetta dello Sport“, lanciando un messaggio di speranza e coraggio alle vittime di stalking. Il peggio sembra essere passato: “Ora sto meglio, decisamente meglio. Sono stati mesi di paura e ansia, ma ora sono ...