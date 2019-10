Manchester City | incidente d’auto per Sergio Aguero | nessuna conseguenza per l’argentino

Manchester City pronto a tornare sul mercato - Joao Cancelo non convince Guardiola : È stato uno degli acquisti più onerosi del calciomercato del Manchester City, convinto di poter investire su un terzino in grado di dare ulteriore qualità ad una squadra già forte come quella allenata da Guardiola: parliamo del portoghese Joao Cancelo, che dopo un tira e molla durato molti giorni fra Juventus e Manchester City, alla fine è riuscito a trasferirsi in Inghilterra per giocare con un tecnico che il portoghese stima da sempre. Di ...

Atalanta - Toloi avvisa il Manchester City : “possiamo vincere” : “Nelle due partite col Manchester City siamo sicuri di poter fare bene: il lavoro e l’attaccamento alla maglia sono la nostra forza”. Sono le dichiarazioni di Rafael Toloi, calciatore dell’Atalanta che ha fatto il punto ai microfoni dei canali ufficiali del club. “Aspettiamo il ritorno dei nazionali per affrontare insieme il prossimo ciclo di sfide: in Champions abbiamo fatto un incontro di gran livello ...

Risultati Premier League - 8^ giornata : clamorosi ko di Manchester United e City - la classifica [FOTO] : Risultati Premier League – Si gioca l’ottavo turno del campionato inglese. giornata di Premier che si è aperta con il Tottenham sconfitto a Brighton. Liverpool infinito: Milner su rigore al 95′ regala l’ennesima vittoria ai reds. Di misura il Burnley, cinquina in trasferta dell’Aston Villa. Pari tra Watford e Sheffield. Vittoria casalinga per l’Arsenal. Clamoroso ko interno del Manchester City contro il ...

Risultati Premier League - 8^ giornata : clamoroso ko del Manchester City - la classifica [FOTO] : Risultati Premier League – Si gioca l’ottavo turno del campionato inglese. giornata di Premier che si è aperta con il Tottenham sconfitto a Brighton. Liverpool infinito: Milner su rigore al 95′ regala l’ennesima vittoria ai reds. Di misura il Burnley, cinquina in trasferta dell’Aston Villa. Pari tra Watford e Sheffield. Vittoria casalinga per l’Arsenal. clamoroso ko interno del Manchester City contro il ...

Manchester City - tweet discriminatorio di Bernardo Silva ai danni del compagno di squadra Mendy [DETTAGLI] : L’attaccante del Manchester City, Bernardo Silva, è stato accusato di condotta scorretta dalla Football Association, la Federcalcio inglese, per la pubblicazione di un tweet con contenuti ritenuti discriminatori ai danni del compagno di squadra Benjamin Mendy. Nel tweet in questione pubblicato il 22 settembre scorso si vede una foto di Mendy da piccolo, accanto al logo dei cioccolattini spagnoli “Conguitos” (una papera di ...

Manchester City - Guardiola potrebbe lasciare a fine stagione : La giornata di Champions League non ha regalato eccessive sorprese, se si esclude il pareggio del Real Madrid al Bernabeu contro il Brugge per 2 a 2, che ha evidentemente complicato il cammino della squadra spagnola verso la qualificazione agli ottavi della massima competizione europea. Per quanto riguarda invece le altre big d'Europa, facile la vittoria della Juventus per 3 a 0 contro il Bayer Leverkusen così come quella dell'Atletico Madrid ...

DIRETTA/ Manchester City Dinamo Zagabria - risultato 2-0 - streaming : sigillo di Foden! : DIRETTA Manchester City Dinamo Zagabria streaming video e tv: risultato live 0-0, si gioca la partita di Champions League valida per il gruppo C.

Diretta/ Manchester City Dinamo Zagabria - risultato 0-0 - streaming : quante palle gol! : Diretta Manchester City Dinamo Zagabria streaming video tv: risultato live 0-0, si gioca la partita di Champions League valida per il gruppo C.

DIRETTA Manchester City DINAMO ZAGABRIA/ Video streaming : inedito assoluto : DIRETTA MANCHESTER CITY DINAMO ZAGABRIA streaming Video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Champions League.

Manchester City - brutte notizie per Guardiola : De Bruyne costretto al forfait contro la Dinamo Zagabria : Il centrocampista belga lamenta un problema all’inguine che lo terrà fuori dal match di Champions che i citizens giocheranno contro i croati Pesante assenza per Pep Guardiola nel match in programma questa sera tra il Manchester City e la Dinamo Zagabria, squadre che fanno parte del girone di Champions League dell’Atalanta. AFP/LaPresse L’allenatore catalano dovrà fare a meno di Kevin De Bruyne, costretto al forfait per un ...

Manchester City - Guardiola : “voglio vincere la Champions ma…” : “Voglio vincere la Champions ma se non dovessi farcela, questo non cambiera’ la mia vita. Non mi suicidero'”. Sono le dichiarazioni di Pep Guardiola, tecnico del Manchester City alla vigilia della gara con la Dinamo Zagabria. “Ovviamente ci proveremo e sarei felicissimo se ci riuscissimo, in caso contrario ci riproveremo l’anno prossimo – insiste – E per quanto ne so, per i tifosi la Premier League ...

GRAFICO – Napoli - secondo in Europa dietro il Manchester City : media tiri in porta a partita : Napoli secondo in Europa Il Napoli, e la squadra italiana che tira di più a partita nei cinque top campionati d’Europa. Dopo le sfide con Cagliari e Brescia, i partenopei sono al secondo posto, dietro il Manchester City di Guardiola (21.4 tiri), in classifica, con 21.3 tiri per gara. Invece, per ciò che riguarda solo le gare casalinghe, il Napoli è primissimo con 25.3 tiri contro i 24.3 del City. Il GRAFICO: PER LEGGERE TUTTE LE ...

Il Manchester City pensa al dopo Guardiola : il nome in pole : Il Manchester City ha l’obiettivo di disputare una stagione all’altezza e provare a vincere qualche trofeo ma nel frattempo il club inglese pensa anche al futuro ed al post-Guardiola, il contratto dell’ex Barcellona scade nel 2021. Secondo quanto riporta il ‘Mirror’ i citizens avrebbero offerto all’olandese Giovanni van Bronckhorst di entrare intanto nel club con compiti dirigenziali per poi in futuro ...

Inter - Skriniar accostato al Manchester City : Guardiola avrebbe smentito : Uno dei giocatori più ambiti tra le fila dell'Inter sul mercato è sempre Milan Skriniar. Il centrale slovacco ha avuto un rendimento notevole nei primi due anni in nerazzurro diventando un vero e proprio idolo dei tifosi che, tra l'altro, gli avrebbero anche assegnato la fascia di capitano, revocata a Mauro Icardi a febbraio e assegnata a Samir Handanovic. Anche in Champions League il giocatore ha dimostrato di non soffrire la pressione, ...