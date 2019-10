Temptation Island Vip | colpo di scena al falò di Silvia Tirado e Gabriele Pippo | “Non ti

Temptation Island - Pago torna su Instagram dopo il falò : 'Benvenuti nella vita reale' : La voce era nell'aria da giorni, soprattutto dopo che Gabriele Parpiglia aveva pubblicato un post nel quale parlava delle sofferenze di chi si lascia. Pago e Serena Enardu hanno confermato i pronostici della vigilia di Temptation Island Vip 2, decidendo di porre fine alla loro longeva relazione. I due stavano insieme da circa sette anni ma lei ha rivelato, senza troppi misteri, di non essere più innamorata, a differenza da quanto ammesso dal suo ...

«Temptation Island Vip» - il finale è che amiamo solo le canzoni - la playlist : Dopo sei puntate, Temptation Island Vip è finito e possiamo dire che ci mancherà. Non per il livello di trash del programma stesso, non per l'assurdità (nel bene e nel male) delle coppie che preferiscono lavare i panni sporchi in un resort di lusso in Sardegna di fronte alle telecamere piuttosto che andare da un bravo terapista, ma per la musica. Come abbiamo detto e dimostrato nelle precedenti puntate, Temptation Island Vip ...

Temptation Island Vip - Serena lascia Pago. Ma ecco che fa subito dopo il falò : tutti contro di lei : Le voci sulla rottura tra Serena Enardu e Pago dicevano il vero: il falò di confronto che ha chiuso il percorso di entrambi a Temptation Island Vip è finito malissimo. dopo uno scontro intenso, la ex tronista di Uomini e Donne e il cantante hanno lasciato l’Is Morus Relais separati, ma non senza colpi di scena. Lui, nonostante tutto, fino alla fine si è detto innamorato della compagna che invece disillusa e priva di stimoli ha deciso di ...

Resoconto Temptation Island - finale : Pago e Serena si lasciano - le altre due coppie no : Le sorprese si sono susseguite nella puntata finale di Temptation Island Vip 2, trasmessa ieri 14 ottobre. Erano tre le coppie ancora presenti nell'Is Morus Relais, pronte al falò di confronto nel quale erano chiamate a decidere le sorti del loro rapporto. Tra di esse una ha deciso di lasciarsi: si tratta di Serena Enardu e Pago che hanno continuato il faccia a faccia già cominciato la scorsa settimana. Lei si è resa conto di non essere più ...

Temptation Island Vip 2019 : Gabriele Pippo voleva lasciare il programma da solo ma Silvia Tirado lo convince a darle una possibilità (Video) : Seppur con molta fatica, Gabriele Pippo, figlio di Pippo Franco, e la fidanzata Silvia Tirado sono usciti fuori insieme da Temptation Island Vip, il docu-reality di Canale 5, condotto da Alessia Marcuzzi.prosegui la letturaTemptation Island Vip 2019: Gabriele Pippo voleva lasciare il programma da solo ma Silvia Tirado lo convince a darle una possibilità (Video) pubblicato su Gossipblog.it 15 ottobre 2019 01:13.

Temptation Island Vip - Alex perdona Delia : “L’amore vince su tutto” : Delia Duran e Alex Belli escono insieme da Temptation Island Vip 2019 In quest’ultima puntata di Temptation Island Vip 2 c’è stato il falò di confronto tra Alex Belli e Delia Duran. Un confronto acceso e tirato. Difatti l’attore ha espresso tutta la sua delusione nei confronti della fidanzata per averla vista più volte tra le braccia del tentatore Riccardo. Ma Delia Duran si è immediatamente giustificata, asserendo di essersi ...

