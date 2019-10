M5S | torna sfida capigruppo | oggi voto Senato domani Camera

Governo : Renzi - ‘accordo con M5S per no Iva e tornare protagonisti in Ue’ : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Salvini ha fatto una cosa senza capo né coda. Voleva portare il paese al voto, ci ha spiegato che dovevamo alzare le terga e andare in Parlamento. Ci siamo andati a lo abbiamo messo in minoranza”. Lo dice Mattei Renzi a Porta a Porta. “Io non volevo fare l’accordo con 5 stelle ma siccome che c’era di mezzo l’interesse del paese, allora lo abbiamo fatto. Per tre motivi: ...

Sondaggi elettorali Tecnè : torna a crescere la Lega - M5S sotto il 20% : Sondaggi elettorali Tecnè: torna a crescere la Lega, M5S sotto il 20% Dopo un calo durato più di un mese, la Lega torna a crescere nelle intenzioni di voto registrate dall’istituto Tecnè per Quarta Repubblica. Gli ultimi Sondaggi elettorali sono stati realizzati tra il 13 e 14 ottobre e, per quanto riguarda il Carroccio, coincidono con quanto rilevato anche da Swg nei suoi cartelli andati in onda ieri sera durante il TgLa7. Il partito ...

Zingaretti : “Pd e M5S sono oltre il 40% assieme. Proviamo a fare un’alleanza? Io dico di sì - altrimenti torna Salvini” : “Pd e M5s insieme rappresentano oltre il 40% dell’elettorato italiano. Se allarghiamo anche agli altri alleati, abbiamo un’alleanza che sta intorno al 47-48%%. Anche Renzi? Per quanto mi riguarda ovviamente sì, poi va chiesto a lui”. sono le parole del segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ospite di “Otto e Mezzo”, su La7. E ribadisce: “Noi oggi abbiamo forze politiche che rappresentano il 45-48% degli italiani, Pd e M5s sono oltre ...

Sondaggio Masia per Agorà - la Lega di Matteo Salvini torna a crescere : crollo di Pd e M5S : Crisi? Ma quale crisi? Lo dice Alessandra Ghisleri, lo conferma il Sondaggio di Fabrizio Masia proposto ad Agorà, il programma di approfondimento politico in onda su Rai 3, che ribadisce il potenziale di Matteo Salvini: la Lega è al 32,7%, in crescita dello 0,1% rispetto alla settimana precedente. C

M5S : Edoardo Bennato torna sul palco di Italia 5 Stelle : Roma, 8 ott. (AdnKronos) – torna sul palco di Italia 5 Stelle Edoardo Bennato. L’artista napoletano, che ha già calcato il palco della kermesse grillina nel 2014, figura infatti tra gli artisti che si esibiranno nel capoluogo campano, dove il 12 e 13 ottobre, all’interno della Mostra d’Oltremare, si svolgerà l’edizione 2019 di Italia 5 Stelle, la tradizionale festa del Movimento che quest’anno ricade nel ...

Acqua Pubblica - M5S Tarquinia raccoglie le firme per uscire da Talete Spa e tornare a gestione diretta : Roma – Il M5S di Tarquinia aderisce alla raccolta firme promossa dal Coordinamento Comitati per l’Acqua Pubblica della provincia di Viterbo, ed invita i cittadini a venire a firmare al banchetto che si terrà il giorno sabato 28 settembre a piazza Cavour a Tarquinia, dalle ore 10 alle ore 12,30 e dalle ore 17 alle 19. Come tutti ormai sanno, ci battiamo per la gestione Pubblica del servizio idrico da anni, e siamo stati l’unica forza ...

Sondaggi elettorali - la Lega torna a crescere e vola al 36% : ha quasi doppiato Pd e M5S : La Lega riprende quota nei Sondaggi e torna a crescere: una rilevazione di Termometro politico per Coffee break evidenzia che il partito di Matteo Salvini ha quasi il doppio dei consensi di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Bene Fratelli d'Italia, mentre non sfonda Italia Viva, il nuovo partito di Matteo Renzi.Continua a leggere

Sondaggi elettorali - la Lega torna a crescere e raggiunge il 34% : in calo Pd e M5S : Il Sondaggio realizzato da Swg per il Tg La7 del 16 settembre mette in luce la ripresa della Lega, che torna ad aumentare i suoi consensi. E stacca sempre più nettamente Pd e M5s: le due forze che compongono la nuova maggioranza, infatti, sono in calo di mezzo punto percentuale a testa. Cresce, in generale, il centrodestra.Continua a leggere

Sondaggi elettorali Tecnè : la Lega torna a crescere - giù M5S e Pd : Sondaggi elettorali Tecnè: la Lega torna a crescere, giù M5S e Pd Non è passata nemmeno una settimana dalla fiducia ottenuta in Parlamento dal Conte bis che tutto è tornato come prima. Almeno leggendo i dati dell’ultimo Sondaggio Tecnè per l’Agenzia Dire realizzato il 12 settembre. Sondaggi elettorali Tecnè: Lega in crescita Secondo la rilevazione, la Lega, dopo il crollo agostano, torna a crescere segnando un +0,6 rispetto ...

Sondaggi politici - italiani vogliono tornare al governo M5S-Lega : lo preferiscono a quello M5S-Pd : Un Sondaggio realizzato da Ipsos mostra come gli italiani preferiscano il precedente governo, quello composto da M5s e Lega, a quello attualmente a Palazzo Chigi, formato da M5s e Pd. Allo stesso tempo, la rilevazione evidenzia lo scarso gradimento dell'esecutivo appena nato e guidato da Giuseppe Conte.Continua a leggere

Sondaggi politici - governo M5S-Pd non piace agli elettori : il 58% voleva tornare al voto : Il Sondaggio realizzato da Emg Acqua per la trasmissione di Rai 3 Agorà evidenzia lo scarso grado di fiducia degli elettori nel neo-nato governo composto da M5s e Pd. La maggioranza degli elettori ritiene che sarebbe stato meglio tornare al voto. Nonostante questo, però, Giuseppe Conte è il leader politico che gode di un maggior gradimento.Continua a leggere

Sondaggi - altra flessione della Lega : è al 33 - 4%. Il Pd sale al 22 - 1% - il M5S torna un punto sotto : Dopo il crollo della Lega e il boom dei Cinquestelle, in quest’ultima settimana le intenzioni di voto degli italiani sembrano essersi stabilizzate. Questo racconta il Sondaggio realizzato da Swg per il TgLa7: rispetto a una settimana fa, quando Carroccio e M5s avevano rispettivamente perso e guadagnato 4 punti percentuali, ora la Lega subisce un altro leggero calo dello -0,2% e si stabilizza al 33,4%, restando comunque con margine il primo ...

Governo - Lega contro Conte - M5S e dem. Morani (Pd) li sbeffeggia : “Tornate al Papeete” : Duro intervento del capogruppo leghista Riccardo Molinari nel corso delle dichiarazioni per il voto di fiducia al Governo Conte 2. Il leghista ha attaccato sia i partiti della nuova maggioranza, Pd e 5 Stelle, che lo stesso Conte: “Il Pd non mi sorprende, i 5 stelle sono diventati i guardiani della stabilità. E lei, Conte, ora viene dipinto come uno statista, prima era preso in giro come quello ‘capitato per caso’. Poi ha abbassato la testa alla ...