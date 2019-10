Victoria’s Secret | arriva la prima e bellissima modella curvy Ali Tate Cutler

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Svolta per, il celebre marchio di intimo che per anni è stato criticato per i rigidi canoni di bellezza promossi: nella campagna in collaborazione con la società britannica Bluebella compaiono per lavolta anche le forme morbide di una oversize. Si chiama Ali, è una taglia 46 ed è stata definita, da alcuni, come ladi. Le forme morbide disono sincluse nella campagna in collaborazione con la società britannica Bluebella. Il cambio di passo è stato giudicato da alcuni come un tentativo di rispondere alle critiche sul modello di bellezza rigido e univoco degli “angeli”, promosso finora da. Un deciso cambio di linea per, dato che solo un anno fa l’ex chief marketing officer di L Brand Ed Razek aveva dichiarato disinteresse per indossatricio transgender.Invece, ...

