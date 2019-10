Torna il Premio DeA Planeta | al vincitore 150mila euro e tour internazionale

Cinema : Torna l'Efebo d'Oro - premio alla carriera al regista Akin (2) : (AdnKronos) - Questa edizione dell'Efebo sarà poi l'occasione per scoprire, attraverso una personale in anteprima in Italia, il Cinema di Mike Hoolboom, autore prolifico e versatile, critico Cinematografico e curatore, considerato in Canada uno dei più significativi filmmaker sperimentali dopo Micha

Cinema : Torna l'Efebo d'Oro - premio alla carriera al regista Akin : Palermo, 8 ott. (AdnKronos) - Tutto pronto per la 41esima edizione dell'Efebo d'Oro, il premio internazionale di Cinema e narrativa che si terrà a Palermo dal 13 al 19 ottobre. Due le sezioni a concorso che saranno presentate durante i sei giorni di programmazione: quella dei film tratti da opere le

Ha vinto il più alto premio della storia al Superenalotto ma non si è mai fatto vivo : adesso i 209 milioni rischiano di Tornare allo Stato : E’ in assoluto il vincitore più fortunato e – almeno teoricamente – più ricco della storia della lotteria in Italia, ma a ritirare il suo premio milionario non si è ancora presentato. A dare notizia di questa vicenda che sta facendo scalpore in tutta la penisola è il quotidiano “il Giorno“. La tabaccheria in cui è Stato venduto il tagliando da 209 milioni si trova a Lodi, ed è il bar tabacchi Marino. Il fatidico e ...

F1 - Imola vuole Tornare a ospitare un Gran Premio : pronto un progetto di adeguamento della pista : Imola vuole tornare a ospitare un Gran Premio di F1. È infatti stato commissionato allo Studio Dromo di Jarno Zaffelli uno studio per inglobare il Paddock Club e le relative tribune, senza dimenticarsi che l’impianto è già in possesso dell’omologazione di grado 1 FIA. La studio verrà dunque condotto dalla stessa società che ha vinto l’appalto per la progrettazione degli sviluppi dei tracciati di Silverstone e Zandvoort dove il ...

Italia/Usa - Premio Pair 2019 va a Capua - Thompson e Tornatore : La virologa Ilaria Capua, il CEO The New York Times Net Mark Thompson e il regista Giuseppe Tornatore i premiati della 4° edizione del Prize for American-Italian Relations. Riconoscimenti speciali assegnati a Renzo Arbore, cantautore e showman, e a Riccardo Masetti, oncologo del Gemelli e founder e promoter della Susan Komen Race for the cure. Il Premio, giunto alla sua quarta edizione, viene conferito ogni anno a personalità ...